VIDEO Maskirani napadači upali u kafić i demolirali ga. Palicama udarali po ljudima

Osim štete u kafiću, meta napada bio je i automobil Branka Obradovića, Živanovićevog poznanika, koji je nakon dolaska na lice mjesta zatekao svoj auto potpuno uništen. Obojica tvrde kako je cijeli napad imao političku pozadinu, a povezuju ga s njihovom otvorenom podrškom studentskim prosvjedima.

Živanović je opisao trenutke kada je stigao ispred lokala: „Vidio sam sedam-osam momaka u crnom, s vunenim čarapama na glavi i bejzbol palicama, kako istrčavaju van. Djeca su trčala u panici, pomislio sam da ih netko progoni pa sam krenuo da ih zaštitim. U tom trenutku sam shvatio da je lokal potpuno devastiran. Dok smo se mi vratili, oni su već pobjegli. Inventar je razbijen, radnica pretučena, gosti također napadnuti. Sve su polupali i razbježali se", ispričao je za N1.

Na pitanje novinara je li razlog napada njegova podrška prosvjedima, kratko je potvrdio: „Tako je. Razlog je politički, pitajte gradonačelnika.“

Branko Obradović, kojemu je demoliran automobil, također je potvrdio da je nasilje bilo planski izvedeno. „Zvali smo policiju, ali trebalo im je dugo da stignu. Kada sam se vratio, vidio sam da je auto izlupan, potpuno uništen – od njega više nema ništa.“ Obradović je naglasio da je „jasno kao dan zašto je sve izlupano“ i dodao da je „motiv politički – jer podržavaju studente“.