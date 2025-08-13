Merz: Ukrajina 'mora biti za stolom' pregovora nakon sastanka na Aljasci

Merz je održao konferenciju za novinare zajedno s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim nakon njihovih razgovora putem videokonferencije s europskim čelnicima, glavnim tajnikom NATO-a i američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.

Njemački kancelar naglasio je da se mora poštovati jedini ispravan slijed događaja: prvo treba dogovoriti prekid vatre, a zatim sporazum o dugoročnom miru.

"Prekid vate" između Moskve i Kijeva "mora biti prvo" kako bi se bilo kakvi pregovori mogli odvijati "pravim redoslijedom", izjavio je nakon videokonferencije.

Merz je naglasio da moraju postojati snažna sigurnosna jamstva, uz poštivanje suvereniteta Ukrajine.