zelenski u berlinu

Merz: Ukrajina 'mora biti za stolom' pregovora nakon sastanka na Aljasci

I.Ba./Hina

13.08.2025 u 17:32

Volodimir Zelenski i Friedrich Merz na zajedničkoj konferenciji za novinare u Berlinu
Volodimir Zelenski i Friedrich Merz na zajedničkoj konferenciji za novinare u Berlinu Izvor: EPA / Autor: FILIP SINGER
Bionic
Reading

Ukrajina "mora biti za stolom" u pregovorima koji će uslijediti nakon sastanka Donalda Trumpa i Vladimira Putina u petak na Aljasci, rekao je u srijedu njemački kancelar Friedrich Merz

Merz je održao konferenciju za novinare zajedno s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim nakon njihovih razgovora putem videokonferencije s europskim čelnicima, glavnim tajnikom NATO-a i američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.

Njemački kancelar naglasio je da se mora poštovati jedini ispravan slijed događaja: prvo treba dogovoriti prekid vatre, a zatim sporazum o dugoročnom miru.

"Prekid vate" između Moskve i Kijeva "mora biti prvo" kako bi se bilo kakvi pregovori mogli odvijati "pravim redoslijedom", izjavio je nakon videokonferencije.

Merz je naglasio da moraju postojati snažna sigurnosna jamstva, uz poštivanje suvereniteta Ukrajine.

vezane vijesti

Merz kaže da Europa čini sve što može kako bi "pomogla u postavljanju dnevnog reda" za sastanak predsjednika Sjedinjenih Država i ruskog predsjednika na Aljasci.

Kaže da se nada da će na sastanku Trump izvojevati uspjeh.

"Na Aljasci se moraju zaštititi sigurnosni interesi Europe i Ukrajine", rekao je Merz na konferenciji za novinare, a o tome je, kako kaže, razgovarao s Trumpom.

Zelenski je rekao da bi volio vidjeti daljnje sankcije Rusiji u slučaju da Kremlj ne pristane na prekid vatre.

Kaže da "Putin blefira, pokušava napraviti proboj na svakom dijelu bojišnice."

Današnji sastanak iskoristio je kako bi Trumpu i europskim čelnicima rekao da Putin "ne želi mir", dodajući da oni razumiju njegov stav.

"Putin nas ne može prevariti", dodao je.

Ukrajinski predsjednik kazao je da je Trump rekao da će ga kontaktirati nakon sastanka s Putinom u petak.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
SLIČNO KAO ZAPADNA OBALA

SLIČNO KAO ZAPADNA OBALA

Rusija i SAD imaju novi plan: Ukrajina ostaje u svojim granicama, ali teritorij će joj biti okupiran
opasna igra

opasna igra

Incident u Poreču; maloljetnici s nadvožnjaka bacali predmete na vozila, jedna osoba ozlijeđena
ubijeno novorođenče

ubijeno novorođenče

Poznati detalji zločina u Rogotinu, majka u jednomjesečnom istražnom zatvoru

najpopularnije

Još vijesti