Friedrich Merz komentirao susret Trumpa i Putina: Očito je - 1:0 za Putina

Njemačka vlada zauzima oprezan pristup nakon samita između predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa i ruskog kolege Vladimira Putina na Aljasci, prenosi u subotu dpa

Kancelar Friedrich Merz pomno je obavještavan o događajima u Anchorageu, kažu vladini izvori u Berlinu, dok njegov tim održava aktivan kontakt s međunarodnim saveznicima. Trump je rekao da će o sastanku od petka što prije obavijestiti europske partnere, ali nije precizirao kada.

Prvi susret Trumpa i Putina







Trump i Putin podijelili su vrlo malo detalja o glavnoj temi samita, ratu u Ukrajini. Tijekom kratkog pojavljivanja pred novinarima u Anchorageu na Aljasci, nije bilo spomena o potencijalnom prekidu vatre u ratu u Ukrajini. Bivši voditelj Minhenske sigurnosne konferencije, vodećeg godišnjeg događaja za sigurnost, Wolfgang Ischinger reagirao je s razočaranjem na samit na Aljasci.

Vladimir Putin i Donald Trump - press konferencija nakon sastanka







