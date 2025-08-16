Friedrich Merz komentirao susret Trumpa i Putina: Očito je - 1:0 za Putina

Njemačka vlada zauzima oprezan pristup nakon samita između predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa i ruskog kolege Vladimira Putina na Aljasci, prenosi u subotu dpa
Kancelar Friedrich Merz pomno je obavještavan o događajima u Anchorageu, kažu vladini izvori u Berlinu, dok njegov tim održava aktivan kontakt s međunarodnim saveznicima.
Trump je rekao da će o sastanku od petka što prije obavijestiti europske partnere, ali nije precizirao kada.
Trump i Putin podijelili su vrlo malo detalja o glavnoj temi samita, ratu u Ukrajini. Tijekom kratkog pojavljivanja pred novinarima u Anchorageu na Aljasci, nije bilo spomena o potencijalnom prekidu vatre u ratu u Ukrajini.
Bivši voditelj Minhenske sigurnosne konferencije, vodećeg godišnjeg događaja za sigurnost, Wolfgang Ischinger reagirao je s razočaranjem na samit na Aljasci.
"Nema stvarnog napretka - očito 1:0 za Putina - nema novih sankcija. Za Ukrajince: ništa. Za Europu: duboko razočaravajuće", komentirao je taj bivši visoki diplomat na X-u. Rekao je da je Putin dobio svoj crveni tepih s Trumpom, dok Trump nije dobio ništa zauzvrat.
Kao što se i bojao, dodao je, nema prekida vatre ni mira.