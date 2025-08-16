nema stvarnog napretka

Friedrich Merz komentirao susret Trumpa i Putina: Očito je - 1:0 za Putina

M.Č./Hina

16.08.2025 u 08:12

Friedrich Merz
Friedrich Merz Izvor: EPA / Autor: HANNIBAL HANSCHKE
Bionic
Reading

Njemačka vlada zauzima oprezan pristup nakon samita između predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa i ruskog kolege Vladimira Putina na Aljasci, prenosi u subotu dpa

Kancelar Friedrich Merz pomno je obavještavan o događajima u Anchorageu, kažu vladini izvori u Berlinu, dok njegov tim održava aktivan kontakt s međunarodnim saveznicima.

Trump je rekao da će o sastanku od petka što prije obavijestiti europske partnere, ali nije precizirao kada.

Prvi susret Trumpa i Putina
Prvi susret Trumpa i Putina Izvor: Profimedia / Autor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia

Trump i Putin podijelili su vrlo malo detalja o glavnoj temi samita, ratu u Ukrajini. Tijekom kratkog pojavljivanja pred novinarima u Anchorageu na Aljasci, nije bilo spomena o potencijalnom prekidu vatre u ratu u Ukrajini.

Bivši voditelj Minhenske sigurnosne konferencije, vodećeg godišnjeg događaja za sigurnost, Wolfgang Ischinger reagirao je s razočaranjem na samit na Aljasci.

Vladimir Putin i Donald Trump - press konferencija nakon sastanka
Vladimir Putin i Donald Trump - press konferencija nakon sastanka Izvor: Profimedia / Autor: Drew ANGERER / AFP / Profimedia

"Nema stvarnog napretka - očito 1:0 za Putina - nema novih sankcija. Za Ukrajince: ništa. Za Europu: duboko razočaravajuće", komentirao je taj bivši visoki diplomat na X-u. Rekao je da je Putin dobio svoj crveni tepih s Trumpom, dok Trump nije dobio ništa zauzvrat.

Kao što se i bojao, dodao je, nema prekida vatre ni mira.

