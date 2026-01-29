Fedorov: Našli smo Starlink na ruskim dronovima, surađujemo sa SpaceX-om

Izjava je uslijedila nakon što je savjetnik ministarstva obrane izrazio zabrinutost da Rusija koristi Starlinkove, koji su gotovo neosjetljivi na tradicionalno ometanje signala, za ručno upravljanje dronovima prema ukrajinskim ciljevima.

„Zahvalni smo predsjednici SpaceXa Gwynne Shotwell i osobno Elonu Musku na brzoj reakciji i početku rada na rješavanju situacije”, napisao je Fedorov u objavi na aplikaciji za razmjenu poruka Telegram.

Serhij Beskrestnov, nedavno imenovani Fedorovljev savjetnik, prethodnih je dana na društvenim mrežama objavio više fotografija ostataka ruskih dronova dugog dometa, uključujući Šehide, na kojima su bili pričvršćeni Starlink uređaji.