Europski parlament usvojio proračun Unije za 2026. godinu - evo što je u fokusu

U dogovoru s državama članicama, postignutom 15. studenog, Parlament je dobio dodatnih 372,7 milijuna eura za svoje prioritete, uz ono što je Komisija prvobitno predložila u svom nacrtu proračuna. Parlament se usredotočio na povećanje financiranja programa i politika usmjerenih na poboljšanje života ljudi, poticanje konkurentnosti i rješavanje obrambenih izazova.

Ukupni proračun EU-a za 2026. iznosi 192,8 milijardi eura u obvezama i 190,1 milijardu eura za plaćanja, što ostavlja maržu od 715,7 milijuna eura ispod gornjih granica višegodišnjeg financijskog okvira za 2026. u za nepredviđene događaje, a zastupnici su ga usvojili s 419 glasova za, 185 protiv i 53 suzdržana, objavio je Europski parlamnet. Vijeće je podržalo dogovor u ponedjeljak.

Kako bi potaknuli konkurentnost i poboljšali prekograničnu infrastrukturu, zastupnici u Europskom parlamentu povećali su financiranje za Horizon Europa za 20 milijuna eura te za prometne i energetske mreže za 23,5 milijuna eura.

Parlament je osigurao dodatnih 10 milijuna eura za Mehanizam civilne zaštite i RescEU kako bi se poboljšala koordinacija i odgovor na katastrofe. Vojna mobilnost, koja igra ključnu ulogu u obrambenoj spremnosti EU-a, dobit će dodatnih 10 milijuna eura. Zastupnici Europskog parlamenta također su osigurali da će se upravljanje granicama ojačati s dodatnih 10 milijuna eura.

Instrument EU-a za okoliš i klimatske akcije, program LIFE, primit će dodatnih 10 milijuna eura financiranja, dok će programi EU4Health i Erasmus+ imati koristi od dodatnih 3 milijuna eura svaki, navodi se u priopćenju Parlamenta.

Parlament se zalagao za dodatnih 35 milijuna eura za južno susjedstvo EU-a i povećanje od 25 milijuna eura za istočno susjedstvo. Također je osigurao povećanje humanitarne pomoći od 35 milijuna eura, kao odgovor na rastuću geopolitičku nestabilnost, ubrzanje globalnih humanitarnih kriza i izvanredne situacije uzrokovane klimatskim promjenama.

Kako bi se stvorile nove prilike, posebno za mlade poljoprivrednike, financiranje mjera koje promiču europske poljoprivredne proizvode u okviru Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi povećano jem u skladu sa stajalištem Parlamenta za 105 milijuna eura.

EU se suočava s neočekivanim povećanjem troškova zaduživanja za NextGenerationEU od 4,2 milijarde eura u 2026. godini, što je dvostruko više od iznosa koji je Komisija prvotno predvidjela. Zastupnici u Europskom parlamentu osigurali su da ovaj dodatni trošak neće dovesti do smanjenja ključnih programa poput Erasmus+ ili EU4Health.

'Prioriteti se mijenjaju'

Predsjednik Odbora za proračune Johan Van Overtveldt iz kluba Europskih konzervativaca i reformista konstatirao je da 'živimo u turbulentnim vremenima, s rastućim očekivanjima i sve većim zahtjevima prema proračunu EU-a'.

'Kako se prioriteti građana mijenjaju, ključno je da Parlament i institucije EU slušaju i učinkovito reagiraju. Napredak se postiže, ali sam proračun će nas dovesti samo do određene točke. Bit će potrebni daljnji napori i daljnji koraci kako bi se povećala konkurentnost', rekao je.

Poljski pučanin Andrzej Halicki, glavni izvjestitelj za proračun rekao je da je Parlament „u teškim okolnostima ruskog agresorskog rata, prirodnih katastrofa i geopolitičkih pritisaka, tijekom pregovora s vladama EU-a ostao usredotočen na svoj prioritet za proračun za 2026.: sigurniju i jaču Europu".

"Parlament je osigurao gotovo 400 milijuna eura dopuna, otklonio rezove koje je predložilo Vijeće i ojačao ključne programe, na primjer osiguravanje bolje zaštite granica, vojne mobilnosti i veće podrške našem susjedstvu i humanitarnoj pomoći", rekao je Halicki.

Više od 93% proračuna EU-a ide izravno u programe EU-a koji podržavaju ljude i projekte u državama članicama. Godišnji proračun EU-a, koji služi 27 zemalja i 450 milijuna Europljana, relativno je malen - u prosjeku 160 do 200 milijardi eura u razdoblju od 2021. do 2027. To je usporedivo s nacionalnim proračunom Poljske, koji služi 39 milijuna ljudi, ili ekvivalentom od 30% proračuna Njemačke, koji služi 84 milijuna ljudi, napominje se u priopćenju EP-a.