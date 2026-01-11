Uskoro stižu veće mirovine, otkriveno za koliko i kada će biti prve isplate

To trebamo provesti do kraja ožujka. Ako budemo u mogućnosti, isplate ćemo krenuti i ranije. Svim korisnicima kojima pravo pripada od 1. siječnja isplatit će se i razlike za siječanj i veljaču, kazao je Ivan Serdar, ravnatelj Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Što hrvatske umirovljenike čeka u budućnosti i koliko ima umirovljenika koji rade uz mirovinu za RTL Danas komentirao je Ivan Serdar, ravnatelj Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 'Ako pratimo brojke korisnika mirovina koji rade uz mirovinu, vidljivo je da te brojke iz godine u godinu rastu. Prema našim službenim podacima, u prosincu prošle godine imali smo oko 37 tisuća takvih korisnika, a godinu ranije oko 32.500. To znači da se u godinu dana broj povećao za oko 4.500 korisnika', kazao je Serdar.

S obzirom na nove zakonske odredbe koje stupaju na snagu od 1. siječnja, a koje omogućuju rad na puno radno vrijeme uz isplatu 50 posto mirovine, te uključivanje novih kategorija korisnika – obrtnika i osoba koje obavljaju samostalne profesionalne djelatnosti – za očekivati je da će te brojke biti još veće. Novost je da se penalizacija na prijevremeno umirovljenje ukida nakon 70. godine života. Sve će se provesti automatski Na pitanje koliko je takvih umirovljenika Serdar odgovara: Prema našim projekcijama, očekujemo oko 127 tisuća takvih korisnika. Očekuje se da će njihova prosječna mirovina rasti za oko 56 eura na mirovinu koje su prosječno oko 640 eura. Prema zakonu, Zavod je obvezan nove iznose mirovina utvrditi do kraja ožujka, a važno je naglasiti da korisnici ne moraju podnositi nikakve zahtjeve – sve će se provesti automatski po službenoj dužnosti. VIDEO Ove europske zemlje najbolje su za život u mirovini

Ove europske zemlje najbolje su za život u mirovini Izvor: EPA / Autor: EPA/Pixsell/Neven Bučević