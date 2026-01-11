VIDEO Kakva je to neobična svjetlost na nebu koja je uznemirila Hrvate

Raketa se mogla vidjeti i iz Hrvatske kao neobična svjetleća pojava na nebu, nalik svjetlosnoj spirali ili svijetlom oblaku.

Neobična svjetla na nebu iznenadila su brojne građane iz različitih dijelova Hrvatske. 'Čudna svjetlost' viđena je od Slavonije do Dalmacije, a iako se na društvenim mrežama povela rasprava u kojima su se spominjale i neke teorije zavjere, istina je puno jednostavnija. Iz Crometeo su objasnili da je riječ o raketi prilikom odlaska u orbitu.

Riječ je o lansiranju rakete Falcon 9 tvrtke SpaceX, koja je u nedjelju, 11. siječnja u 5:44 ujutro po pacifičkom vremenu (PT) poletjela s lansirne rampe SLC-4E u bazi Vandenberg Space Force Base u Kaliforniji. Misija nosi naziv Twilight, a cilj joj je bio postaviti teret u tzv. dusk–dawn Sun-synchronous orbit (sunčevo sinkroniziranu orbitu sumrak–zora).

Ta vrsta orbite znači da sateliti stalno prelaze iznad istih dijelova Zemlje u približno istom lokalnom sunčevom vremenu – uvijek blizu zore ili sumraka. To je idealno za promatračke, klimatske, vojno-izviđačke i komunikacijske satelite, jer osigurava stabilne uvjete osvjetljenja i konzistentne podatke.