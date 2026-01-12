metsola o iranu

'Ubijanje mora prestati. Nevini i progonjeni moraju biti pušteni'

I.J./Hina

12.01.2026 u 00:12

Roberta Metsola
Roberta Metsola Izvor: EPA / Autor: RONALD WITTEK
Predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola u nedjelju je pozvala prosvjednike u Iranu da nastave prosvjedovati unatoč žestokom obračunu vlasti Islamske republike.

"Hrabrim djevojkama, studentima, muškarcima i ženama na ulicama: Ovo je vaše vrijeme", napisala je Metsola na X-u.

Govoreći o blokadi interneta u Iranu, dodala je: "Znajte da je bilo koji režim koji blokira komunikaciju režim koji se boji svojih ljudi."

Metsola je pozvala vodstvo u Teheranu da promijeni smjer, naglašavajući da dostojanstvo i sloboda nisu previše za tražiti u 2026. godini.

"Ubijanje mora prestati. Nevini i progonjeni moraju biti pušteni. Mora doći kraj represiji", napisala je.

Izvor: EPA / Autor: STR

Također je pozvala članice EU-a da povećaju pritisak na Teheran, iako nije rekla kako bi se to trebalo učiniti, rekavši: "Europa mora razumjeti svoju dužnost i mora djelovati."

