Zelenski zavapio: 'Rusija je namjerno čekala. Situacija je i dalje ekstremno teška'

Rusija je intenzivirala bombardiranje ukrajinske energetske mreže otkad je izvršila invaziju na susjednu zemlju 2022. godine. Predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da se radovi nastavljaju u područjima napada, rekavši da je situacija "i dalje ekstremno teška", posebno u graničnim regijama.

Zelenski je rekao da je 200 timova za izvanredne situacije na terenu i da rade popravke u kijevskoj regiji koja okružuje glavni grad.

"Nisam imala struje kod kuće oko 55 sati. Tako da, kako ne bih plakala, jednostavno se smijem", kaže Liza Lazarenko, koja boravi u školi u Kijevu pretvorenoj u humanitarno sklonište.