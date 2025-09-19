Europa nameće nove sankcije Rusiji, poznato što će biti na udaru

Kako piše Bloomberg, EU razmatra i uvođenje sankcija kineskim i indijskim tvrtkama za koje se sumnja da pomažu Rusiji u trgovini naftom . Ovaj prijedlog izaziva posebnu pozornost jer bi mogao otvoriti nova pitanja u odnosima Bruxellesa s Pekingom i New Delhijem.

Prema informacijama koje prenosi The Guardian , sankcije će ciljati kriptovalute, bankarski sektor i energetiku. Ursula von der Leyen najavila je da se radi o dodatnom pooštravanju mjera.

Trump pritišće Europu

Ovaj potez dolazi i usred rastućeg pritiska američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji zahtijeva da EU ubrza planove potpunog prekida ovisnosti o ruskoj energiji.

Na zajedničkoj konferenciji s britanskim premijerom Keirom Starmerom, Trump je izjavio kako nije prihvatljivo da zemlje EU i NATO-a i dalje kupuju rusku naftu.

'To nije fer igra prema Sjedinjenim Državama i to ne možemo dopustiti', rekao je Trump, naglašavajući kako Washington očekuje konkretnije poteze europskih saveznika.

Zabrana ruskog LNG-ja od 2027. godine

Prema informacijama agencije Reuters, Europska komisija predložit će zabranu uvoza ruskog ukapljenog prirodnog plina (LNG) od 1. siječnja 2027. – godinu dana ranije nego što je bilo predviđeno.

Glasnogovornica EU-a za energetiku Anna-Kaisa Itkonen potvrdila je da osam zemalja EU-a još uvijek uvozi ruski plin putem plinovoda ili LNG-a. Među njima su Belgija, Francuska, Grčka, Mađarska, Nizozemska, Portugal, Slovačka i Španjolska.

Šef MI6: Putin ne pokazuje interes za mir

Istovremeno, čelnik britanske obavještajne službe MI6 Richard Moore poručio je kako ne vidi dokaze da je ruski predsjednik Vladimir Putin spreman na mirne pregovore o Ukrajini. Na govoru u Istanbulu, Moore je izjavio da Putin 'zavlači Zapad', te da je podcijenio ukrajinski otpor.

'Putin je zagrizao više nego što može prožvakati. Mislio je da će ostvariti laku pobjedu, ali Ukrajinci su pokazali da se neće predati', rekao je Moore.

Dodao je i da će MI6 koristiti dark web za regrutiranje doušnika i dobivanje tajnih informacija od agenata u Rusij i diljem svijeta.