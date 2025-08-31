Europa kuje planove za slanje vojnika u Ukrajinu: 'Postojat će i američka prisutnost'

'Predsjednik Trump uvjerio nas je da će u sklopu toga sigurnosnog okvira postojati američka prisutnost', rekla je von der Leyen Financial Timesu, dodavši da je 'to bilo vrlo jasno i opetovano je potvrđeno.'

Taj pothvat potencijalno bi uključivao desetke tisuća vojnika predvođenih Europom, koje bi Amerikanci podržali putem kontrolnih i zapovjednih sustava te obavještajnih i nadzornih resursa, navodi se u izvješću, kao i to da je ovaj aranžman dogovoren između američkog predsjednika Donalda Trumpa, ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i viših europskih čelnika prošli mjesec.