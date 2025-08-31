potvrdila šefica EK

Europa kuje planove za slanje vojnika u Ukrajinu: 'Postojat će i američka prisutnost'

M.Da./Hina

31.08.2025 u 21:25

Ursula von der Leyen potvrdila je da se radi na planovima slanja smaga u Ukrajinu
Ursula von der Leyen potvrdila je da se radi na planovima slanja smaga u Ukrajinu Izvor: EPA / Autor: Olivier Matthys
Bionic
Reading

Europa izrađuje 'prilično precizne planove' slanja multinacionalnih snaga u Ukrajinu u sklopu poslijeratnih sigurnosnih jamstava koje će imati američku podršku, rekla je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen novinama Financial Times u intervjuu objavljenom u nedjelju

'Predsjednik Trump uvjerio nas je da će u sklopu toga sigurnosnog okvira postojati američka prisutnost', rekla je von der Leyen Financial Timesu, dodavši da je 'to bilo vrlo jasno i opetovano je potvrđeno.'

Taj pothvat potencijalno bi uključivao desetke tisuća vojnika predvođenih Europom, koje bi Amerikanci podržali putem kontrolnih i zapovjednih sustava te obavještajnih i nadzornih resursa, navodi se u izvješću, kao i to da je ovaj aranžman dogovoren između američkog predsjednika Donalda Trumpa, ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i viših europskih čelnika prošli mjesec.

vezane vijesti

Europski čelnici, uključujući njemačkog kancelara Friedricha Merza, britanskog premijera Keira Starmera, glavnog tajnika NATO saveza Marka Ruttea i predsjednicu Europske komisije, trebali bi se u četvrtak sastati u Parizu, kamo ih je pozvao francuski predsjednik Emmanuel Macron kako bi nastavili razgovore na visokoj razini o Ukrajini, izvještava FT pozivajući se na tri diplomata upoznata s planovima.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
zavrnuo bi pipu

zavrnuo bi pipu

Penava o festivalima koji smetaju braniteljima: 'Dozvoljavaju si otići preko crte'
potvrdila šefica EK

potvrdila šefica EK

Europa kuje planove za slanje vojnika u Ukrajinu: 'Postojat će i američka prisutnost'
traži odcjepljenje

traži odcjepljenje

Dodik ponovno 'žica' Putina da podrži Republiku Srpsku: Dosad ga je ignorirao

najpopularnije

Još vijesti