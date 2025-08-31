Rusija sprema jesenju ofenzivu: 'Danas definiramo zadatke'

"Trenutno traju napadi na cijeloj bojišnici", rekao je Gerasimov. "Danas definiramo zadatke pojedinih grupa oružanih snaga za jesenji period", dodao je.

Prema Gerasimovu, ruska vojska kontrolira 99,7 posto ukrajinske regije Luhanska, 79 posto Donecka, 76 posto Hersona i 74 posto Zaporižje.

Kao preduvjet za primirje, Moskva traži da se ukrajinska vojska povuče iz cijelog Donecka. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odbacuje te zahtjeve. Ukrajina još uvijek drži gradove Slovjansk i Kramatorsk koji se smatraju važnim obrambenih utvrdama.