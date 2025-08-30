ratne taktike

Hrvatski vojni analitičar: 'Ukrajina ovo treba zaustaviti pod svaku cijenu'

I.J.

30.08.2025 u 10:50

Volodimir Zelenski i njemački sustav Patriot
Volodimir Zelenski i njemački sustav Patriot Izvor: Profimedia / Autor: Jens Büttner / AFP / Profimedia
Bionic
Reading

Pero Kovačević kaže kako bi jedan od prioriteta Ukrajine trebalo biti sprječavanje ruskog prodora u Dnjipropetrovsku oblast

Pero Kovačević, vojni analitičar i bivši državni tajnik u MORH-u komentirao je u "Studiju 4" HRT-a odluku SAD-a o slanju 3350 krstarećih raketa Ukrajini, borbe na istočnom bojištu i prioritete ukrajinske vojske.

Kazao je kako je odluka SAD-a o slanju 3350 krstarećih raketa na platformi ERAM Ukrajini, vrsta dodatnog pritiska na ruskog predsjednika Vladimira Putina, a ustvrdio je kako "Trump nije odustao od rješavanja pitanja rata". Smatra da je dobro da se Ukrajina naoruža potrebnom opremom kako bi mogla odolijevati ruskim napadima.

vezane vijesti

Kovačević je naglasio kako Ukrajina najviše problema ima s ruskim diverzantsko-izvidničkim skupinama (DRG), vođenim bombama i dronovima vođenima optičkim kabelima.

'Ukrajinske snage su u velikim problemima na cijeloj crti bojišnice, posebno u Donbasu. Imaju nedovoljan broj vojnika niti imaju odgovor na novu rusku taktiku. Nemaju odgovor na ruske vođene bombe i dronove vođene optičkim kabelima. Treće, u zadnje vrijeme se ruske specijalne snage probijaju na područja gdje se nalaze fortifikacije, rekao je. Tako se, pojasnio je, "omogućava daljnji prodor ruskih snaga".

Pero Kovačević
Pero Kovačević Izvor: Screenshot / Autor: HRT

Istaknuo je i kako bi jedan od prioriteta Ukrajine trebalo biti sprječavanje ruskog prodora u Dnjipropetrovsku oblast.

'Ako ruske snage uspiju okupirati cijeli Donbas, onda Ukrajina dolazi u veliki problem jer su ostala područja neutvrđena. Ruske snage su se probile i u Dnjipropetrovsku oblast. To je potrebno zaustaviti pod svaku cijenu', zaključio je Kovačević.

Ruski napadi na Ukrajinu
  • Ruski napadi na Ukrajinu
  • Ruski napadi na Ukrajinu
  • Ruski napadi na Ukrajinu
  • Ruski napadi na Ukrajinu
  • Ruski napadi na Ukrajinu
    +23
Ruski napadi na Ukrajinu Izvor: EPA / Autor: SERGEY KOZLOV

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
SVE JE SKUPLJE

SVE JE SKUPLJE

Planirate na Oktoberfest? Evo koliko košta litra piva, vode, pola pilića... jedno jelo čak 229 eura!
POGORŠANJE VREMENA

POGORŠANJE VREMENA

Dramatična snimka s A1, obilna kiša na riječkom području, potop i u Metkoviću
međunarodni dan nestalih

međunarodni dan nestalih

Medved: Traga se za 1744 nestalih, to je otvorena rana iz Domovinskog rata

najpopularnije

Još vijesti