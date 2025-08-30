Hrvatski vojni analitičar: 'Ukrajina ovo treba zaustaviti pod svaku cijenu'

Pero Kovačević, vojni analitičar i bivši državni tajnik u MORH-u komentirao je u "Studiju 4" HRT-a odluku SAD-a o slanju 3350 krstarećih raketa Ukrajini, borbe na istočnom bojištu i prioritete ukrajinske vojske.

Kazao je kako je odluka SAD-a o slanju 3350 krstarećih raketa na platformi ERAM Ukrajini, vrsta dodatnog pritiska na ruskog predsjednika Vladimira Putina, a ustvrdio je kako "Trump nije odustao od rješavanja pitanja rata". Smatra da je dobro da se Ukrajina naoruža potrebnom opremom kako bi mogla odolijevati ruskim napadima.