Hrvatski vojni analitičar: 'Ukrajina ovo treba zaustaviti pod svaku cijenu'

Pero Kovačević kaže kako bi jedan od prioriteta Ukrajine trebalo biti sprječavanje ruskog prodora u Dnjipropetrovsku oblast
Pero Kovačević, vojni analitičar i bivši državni tajnik u MORH-u komentirao je u "Studiju 4" HRT-a odluku SAD-a o slanju 3350 krstarećih raketa Ukrajini, borbe na istočnom bojištu i prioritete ukrajinske vojske.
Kazao je kako je odluka SAD-a o slanju 3350 krstarećih raketa na platformi ERAM Ukrajini, vrsta dodatnog pritiska na ruskog predsjednika Vladimira Putina, a ustvrdio je kako "Trump nije odustao od rješavanja pitanja rata". Smatra da je dobro da se Ukrajina naoruža potrebnom opremom kako bi mogla odolijevati ruskim napadima.
Kovačević je naglasio kako Ukrajina najviše problema ima s ruskim diverzantsko-izvidničkim skupinama (DRG), vođenim bombama i dronovima vođenima optičkim kabelima.
'Ukrajinske snage su u velikim problemima na cijeloj crti bojišnice, posebno u Donbasu. Imaju nedovoljan broj vojnika niti imaju odgovor na novu rusku taktiku. Nemaju odgovor na ruske vođene bombe i dronove vođene optičkim kabelima. Treće, u zadnje vrijeme se ruske specijalne snage probijaju na područja gdje se nalaze fortifikacije, rekao je. Tako se, pojasnio je, "omogućava daljnji prodor ruskih snaga".
Istaknuo je i kako bi jedan od prioriteta Ukrajine trebalo biti sprječavanje ruskog prodora u Dnjipropetrovsku oblast.
'Ako ruske snage uspiju okupirati cijeli Donbas, onda Ukrajina dolazi u veliki problem jer su ostala područja neutvrđena. Ruske snage su se probile i u Dnjipropetrovsku oblast. To je potrebno zaustaviti pod svaku cijenu', zaključio je Kovačević.