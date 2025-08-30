SAD u tajnosti razmatraju plan koji bi mogao proći: Ipak šalju ljude u Ukrajinu?

Nakon što su europski diplomati predložili stvaranje tampon-zone duž bojišnice u Ukrajini, SAD u tajnosti razvija plan slanja privatnih vojnih kompanija koje bi se brinule za red u poslijeratnoj Ukrajini, ali i za ispunjenje američkih ekonomskih ciljeva

Dva tjedna nakon susreta Donalda Trumpa i Vladimira Putina na Aljasci, za kojeg se tvrdilo da će Ukrajini donijeti mir, Rusi i dalje nastavljaju s napadima dronovima u kojima često ima i civilnih žrtava, napose djece. Obje strane pokušavaju maksimizirati pregovaračke pozicije kroz pritisak i nasilje. Ukrajinci i dalje dobivaju podršku Zapada, dok Rusija i dalje odugovlači mirovne pregovore te izbjegava svaki pokušaj pronalaska rješenja. No, europski i američki diplomati pokušavaju smisliti nekakvo rješenje. Ministri obrane i vanjskih poslova članica EU na neformalnom sastanku u Kopenhagenu ponudili su rješenje koje uključuje i 40-kilometarsku tampon-zonu duž bojišnice u Ukrajini. No, Amerikanci nude drugo rješenje.

Privatnici u obrani Ukrajine The Telegraph doznaje da se iskristalizirala mogućnost uključenja američkih privatnih vojnih kompanija u djelovanja u Ukrajini. Njihova bi zadaća bila pomoći u poslijeratnoj obrani, usput štiteći američke ekonomske interese, u najvećoj mjeri definirane spornim sporazumom o korištenju rijetkih minerala. Trump bi tako pružio podršku Ukrajini, ali bez angažmana američke vojske i time ispunio obećanje koje je dao biračima. Istovremeno, Putin ne bi prigovarao zbog akcija stranih vojski u neposrednoj blizini ruskih granica, iako bi ondje bili plaćenici s američkim putovnicama. U ratovima u Afganistanu i napose Iraku, plaćenici su znali imati i preko 20.000 aktivnih pripadnika. Za razliku od zloglasne ruske plaćenićke postrojbe Wagner, Amerikanci u misije šalju bivše vojnike, policajce i stručnjake za obranu koji se ugovaraju po potrebi, uglavnom za jasno definirane operacije. Oni su plaćeni po učinku, čime SAD izbjegavaju obveze uplate zdravstvenih i mirovinskih doprinosa.

Trumpu odgovara takva ideja Detalji najnovije američke ideje navodno podrazumijevaju zračni nadzor, obučavanje vojnog osoblja i pomorske misije na Crnom moru. Europljani i dalje inzistiraju na nastavku jačanja ukrajinske vojske, jer je Ukrajina smatra glavnim preduvjetom odvraćanja Rusije. U tom bi kontekstu, ukrajinske snage branile ojačanu granicu duž bojišnice koja bi trebala biti definirana mirovnim sporazumom. Uz to, Trumpu odgovaraju i europska nastojanja za daljnjim naoružavanjem Ukrajine, jer bi to značilo kupnju oružja američkih proizvođača. Uz to, američkim bi se ugovornim izvođačima omogućilo i izgradnju utvrda na budućoj granici.