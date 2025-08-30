SAD u tajnosti razmatraju plan koji bi mogao proći: Ipak šalju ljude u Ukrajinu?

Nakon što su europski diplomati predložili stvaranje tampon-zone duž bojišnice u Ukrajini, SAD u tajnosti razvija plan slanja privatnih vojnih kompanija koje bi se brinule za red u poslijeratnoj Ukrajini, ali i za ispunjenje američkih ekonomskih ciljeva
Dva tjedna nakon susreta Donalda Trumpa i Vladimira Putina na Aljasci, za kojeg se tvrdilo da će Ukrajini donijeti mir, Rusi i dalje nastavljaju s napadima dronovima u kojima često ima i civilnih žrtava, napose djece.
Obje strane pokušavaju maksimizirati pregovaračke pozicije kroz pritisak i nasilje. Ukrajinci i dalje dobivaju podršku Zapada, dok Rusija i dalje odugovlači mirovne pregovore te izbjegava svaki pokušaj pronalaska rješenja.
No, europski i američki diplomati pokušavaju smisliti nekakvo rješenje. Ministri obrane i vanjskih poslova članica EU na neformalnom sastanku u Kopenhagenu ponudili su rješenje koje uključuje i 40-kilometarsku tampon-zonu duž bojišnice u Ukrajini. No, Amerikanci nude drugo rješenje.
Privatnici u obrani Ukrajine
The Telegraph doznaje da se iskristalizirala mogućnost uključenja američkih privatnih vojnih kompanija u djelovanja u Ukrajini. Njihova bi zadaća bila pomoći u poslijeratnoj obrani, usput štiteći američke ekonomske interese, u najvećoj mjeri definirane spornim sporazumom o korištenju rijetkih minerala.
Trump bi tako pružio podršku Ukrajini, ali bez angažmana američke vojske i time ispunio obećanje koje je dao biračima. Istovremeno, Putin ne bi prigovarao zbog akcija stranih vojski u neposrednoj blizini ruskih granica, iako bi ondje bili plaćenici s američkim putovnicama. U ratovima u Afganistanu i napose Iraku, plaćenici su znali imati i preko 20.000 aktivnih pripadnika.
Za razliku od zloglasne ruske plaćenićke postrojbe Wagner, Amerikanci u misije šalju bivše vojnike, policajce i stručnjake za obranu koji se ugovaraju po potrebi, uglavnom za jasno definirane operacije. Oni su plaćeni po učinku, čime SAD izbjegavaju obveze uplate zdravstvenih i mirovinskih doprinosa.
Trumpu odgovara takva ideja
Detalji najnovije američke ideje navodno podrazumijevaju zračni nadzor, obučavanje vojnog osoblja i pomorske misije na Crnom moru. Europljani i dalje inzistiraju na nastavku jačanja ukrajinske vojske, jer je Ukrajina smatra glavnim preduvjetom odvraćanja Rusije. U tom bi kontekstu, ukrajinske snage branile ojačanu granicu duž bojišnice koja bi trebala biti definirana mirovnim sporazumom.
Uz to, Trumpu odgovaraju i europska nastojanja za daljnjim naoružavanjem Ukrajine, jer bi to značilo kupnju oružja američkih proizvođača. Uz to, američkim bi se ugovornim izvođačima omogućilo i izgradnju utvrda na budućoj granici.
U igri i Kinezi?
Financial Times, pak, piše da američka administracija razmatra uključivanje čak i kineskih mirovnih snaga u Ukrajini. No, iz Bijele kuće su demantirali takve navode. Slična je ponuda bila na stolu i 2022. godine, no tad ju je Volodimir Zelenski odbio smatrajući to 'Trojanskim konjem' Vladimira Putina.
Sergej Lavrov, ruski šef diplomacije, predložio je i da Vijeće sigurnosti UN-a, u kojem Rusija i Kina imaju pravo veta, bude jamac sigurnosti u poslijeratnoj Ukrajini. Taj je prijedlog odmah odbačen.