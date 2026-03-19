Dronovi uočeni iznad baze u kojoj žive Rubio i Hegseth: Pojavio se strah od iranske odmazde

M.Da.

19.03.2026 u 06:23

Marco Rubio i Pete Hegseth stanovnici su baze Fort McNair iznad koje su se pojavili dronovi Izvor: Profimedia / Autor: Samuel Corum - Pool via CNP / MEGA / The Mega Agency / Profimedia
Iznad baze Fort McNair u Washingtonu uočeno je nekoliko nepoznatih dronova. U toj bazi se nalazi Nacionalno obrambeno sveučilište, ali i služi za boravak državnih tajnika Marca Rubija i Petea Hegsetha

Američki dužnosnici otkrili su neidentificirane dronove iznad washingtonske vojne baze Fort McNair u kojoj žive državni tajnik Marco Rubio i "ministar rata" Pete Hegseth, doznaje Washington Post.

Vojska pomnije prati potencijalne prijetnje u sklopu povišene razine pripravnosti dok SAD i Izrael napadaju Iranhttps://www.tportal.hr/tag/iran, zbog čega je uspostavljen pojačan nadzor nad američkim vojnim bazama. Tako je iznad Fort McNaira jedne noći u proteklih desetak dana uočeno više dronova.

Događaj se odvio u trenutku kad su SAD izdale globalno sigurnosno upozorenje za inozemne diplomatske urede i zaključale nekoliko domaćih baza zbog prijetnji. Dronovi iznad Fort McNaira potaknuli su dužnosnike da razmotre preseljenje Rubija i Hegsetha, rekla su dva upućena izvora. Visoki dužnosnik administracije rekao je da se državni tajnici nisu preselili.

"Ministarstvo ne može komentirati kretanje tajnika iz sigurnosnih razloga, a izvještavanje o takvim kretanju je krajnje neodgovorno", rekao je glasnogovornik Pentagona, Sean Parnell, dok se iz State Departmenta nisu oglasili o ovom incidentu.

Nije prvi incident

Inače, u Fort McNairu se nalazi Nacionalno obrambeno sveučilište i neki od najviših vojnih dužnosnika Pentagona. Baza inače ne služi za boravak političkih dužnosnika, no članovi Trumpove administracije su se preselili ondje zbog sigurnosnih razloga.

Ovo, inače, nije izolirani incident u američkim vojnim bazama. Samo ovoga tjedna zračna baza MacDill, u kojoj se nalazi američko Središnje zapovjedništvo, koje upravlja vojnim akcijama u Iranu, dvaput je bila zatvorena, najprije zbog sumnjivog paketa u centru za posjetitelje, a potom i zbog nepoznatog sigurnosnog incidenta.

U utorak je State Department naredio svim američkim diplomatskim predstavništvima diljem svijeta da "odmah“ provedu sigurnosne procjene, navodeći "trenutnu situaciju na Bliskom istoku i potencijal za učinke prelijevanja".

Donald Trump je bio nekoliko puta na meti dronova Izvor: Profimedia / Autor: Aaron Schwartz - Pool via CNP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Iranska osveta na američkom tlu?

Slične prijetnje dronovima dogodile su se posljednjih godina, a na meti su im bili Donald Trump i drugi visoki američki dužnosnici. Kako navodi Trumpova, ali i bivša Bidenova administracija, iranski su čelnici tražili osvetu za američki napad u kojem je 2020. godine ubijen iranski general Qasem Soleimani

Tijekom predsjedničke kampanje 2024. godine, pripadnici Tajne službe koji su štitili Trumpov tim više puta susreli su se s neidentificiranim dronovima, naročito tijekom konferencije za novinare u Los Angelesu i prolaska štićene kolone automobila kroz ruralnu zapadnu Pennsylvaniju. U rujnu te godine dužnosnici su rekli Trumpu da ga Iran želi ubiti, iako nije bilo dokaza koji povezuju Iran s bilo kojim od pokušaja atentata te godine.

Iranske prijetnje bivšem državnom tajniku Mikeu Pompeu i bivšem savjetniku za nacionalnu sigurnost Johnu Boltonu, koje je Iran smatrao odgovornima za napad na Soleimanija, navele su Bidenovu administraciju da proširi svoju sigurnosnu zaštitu vlade.

