Amerikanci su pronašli oružje protiv jeftinih iranskih dronova: Što je to HELIOS?

Američka mornarica prošlog je tjedna oborila nekoliko dronova pomoću novog laserskog sustava HELIOS, tehnologije koja bi mogla značajno promijeniti način borbe protiv bespilotnih letjelica
Rat s Iranom, koji ulazi u treći tjedan, već je vrlo skup. Dužnosnik administracije Donalda Trumpa rekao je u petak da je sukob dosad koštao oko 12 milijardi dolara, odnosno gotovo milijardu dolara dnevno.
Iran je na američko-izraelsku intervenciju odgovorio napadima na države u regiji koristeći relativno jeftine dronove, poput modela Šahid 136, koji stoje između 20.000 i 50.000 dolara. Sjedinjene Američke Države te letjelice presreću projektilima Patriot, čija cijena iznosi između tri i četiri milijuna dolara, te projektilima sustava THAAD koji koštaju oko deset milijuna dolara.
Iako američki vojni proračun iznosi oko 900 milijardi dolara godišnje, dok je iranski oko 23 milijarde, takav način obrane smatra se vrlo skupim, navodi Euronews.
Lasersko oružje kao nova obrana
Kako bi smanjio troškove obrane, Washington razvija lasersko oružje koje može obarati dronove uz minimalne troškove – procjenjuje se da jedan laserski pogodak stoji tek nekoliko centi.
Prošlog tjedna američki razarač USS Preble oborio je više iranskih dronova pomoću sustava HELIOS (High Energy Laser with Integrated Optical-dazzler and Surveillance).
Riječ je o laserskom sustavu snage 60 kilovata, razvijenom u tvrtki Lockheed Martin, koji je namijenjen za obranu od dronova, zrakoplova i projektila.
Za sada je USS Preble jedini brod opremljen tim sustavom i raspoređen je u području blizu Irana.
Kako funkcionira HELIOS
HELIOS može djelovati na dva načina:
- slabijim snopom može ‘zaslijepiti’ sustave navođenja drona ili projektila i natjerati ih da izgube kontrolu
- snažnijim snopom može pregrijati cilj i fizički ga uništiti
Sustav je razvijan od 2018. godine, a posljednja uspješna testiranja provedena su početkom 2026.
Osim kao oružje, HELIOS može služiti i za nadzor i izviđanje jer ima termalne kamere, noćni vid i vrlo visoku rezoluciju za praćenje ciljeva do oko osam kilometara udaljenosti.
Ograničenja tehnologije
Laserski sustavi ipak imaju slabosti. Njihova učinkovitost smanjuje se u lošim vremenskim uvjetima poput kiše, magle, dima, oblaka ili prašine, koji raspršuju lasersku zraku.
Unatoč tome, vojni analitičari smatraju da bi lasersko oružje moglo postati ključni sustav obrane protiv sve većeg broja jeftinih borbenih dronova.