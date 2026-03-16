Amerikanci su pronašli oružje protiv jeftinih iranskih dronova: Što je to HELIOS?

Rat s Iranom, koji ulazi u treći tjedan, već je vrlo skup. Dužnosnik administracije Donalda Trumpa rekao je u petak da je sukob dosad koštao oko 12 milijardi dolara, odnosno gotovo milijardu dolara dnevno.

Iran je na američko-izraelsku intervenciju odgovorio napadima na države u regiji koristeći relativno jeftine dronove, poput modela Šahid 136, koji stoje između 20.000 i 50.000 dolara. Sjedinjene Američke Države te letjelice presreću projektilima Patriot, čija cijena iznosi između tri i četiri milijuna dolara, te projektilima sustava THAAD koji koštaju oko deset milijuna dolara.

Iako američki vojni proračun iznosi oko 900 milijardi dolara godišnje, dok je iranski oko 23 milijarde, takav način obrane smatra se vrlo skupim, navodi Euronews.