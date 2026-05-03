Donald Trump najavio novu operaciju na Bliskom istoku: 'Ovo je humanitarna gesta'

Američki predsjednik Donald Trump najavio je pokretanje Projekta Sloboda, kojim, kako navodi, želi osloboditi sve posade i brodove zemalja koje ni na koji način nisu umiješane u sukob s Iranom. Tvrdi da je primio mnoštvo upita iz svijeta može li tako nešto učiniti.

"Zemlje iz cijelog svijeta, od kojih gotovo nijedna nije uključena u bliskoistočni spor koji se odvija tako vidljivo i nasilno, svima na vidiku, zamolile su Sjedinjene Države možemo li pomoći u oslobađanju njihovih brodova, koji su zaglavljeni u Hormuškom tjesnacu, zbog nečega s čime nemaju apsolutno nikakve veze - oni su samo neutralni i nevini promatrači!

Za dobrobit Irana, Bliskog istoka i Sjedinjenih Država, rekli smo tim zemljama da ćemo sigurno izvesti njihove brodove iz ovih ograničenih plovnih putova, kako bi mogli slobodno i uredno nastaviti sa svojim poslovima. Opet, to su brodovi iz područja svijeta koja ni na koji način nisu uključena u ono što se trenutno događa na Bliskom istoku", napisao je Trump.