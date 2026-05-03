Donald Trump najavio novu operaciju na Bliskom istoku: 'Ovo je humanitarna gesta'

Američki predsjednik najavio je pokretanje Projekta Sloboda u ponedjeljak. Riječ je o akciji kojom se iz Hormuškog tjesnaca evakuiraju brodovi zemalja koje, kako kaže, nemaju nikakve veze sa sukobom na Bliskom istoku
Američki predsjednik Donald Trump najavio je pokretanje Projekta Sloboda, kojim, kako navodi, želi osloboditi sve posade i brodove zemalja koje ni na koji način nisu umiješane u sukob s Iranom. Tvrdi da je primio mnoštvo upita iz svijeta može li tako nešto učiniti.
"Zemlje iz cijelog svijeta, od kojih gotovo nijedna nije uključena u bliskoistočni spor koji se odvija tako vidljivo i nasilno, svima na vidiku, zamolile su Sjedinjene Države možemo li pomoći u oslobađanju njihovih brodova, koji su zaglavljeni u Hormuškom tjesnacu, zbog nečega s čime nemaju apsolutno nikakve veze - oni su samo neutralni i nevini promatrači!
Za dobrobit Irana, Bliskog istoka i Sjedinjenih Država, rekli smo tim zemljama da ćemo sigurno izvesti njihove brodove iz ovih ograničenih plovnih putova, kako bi mogli slobodno i uredno nastaviti sa svojim poslovima. Opet, to su brodovi iz područja svijeta koja ni na koji način nisu uključena u ono što se trenutno događa na Bliskom istoku", napisao je Trump.
'Mnogima ponestaje hrane'
Američka administracija, po njegovim riječima, već obaviještava zemlje o akciji. Pritom je naglasio da nitko nije spreman ponovno ploviti Hormuškim tjesnacem, dok se ne stabilizira sigurnosna situacija, odnosno dok uobičajena plovidba ne bude omogućena.
"Ovaj proces, Projekt Sloboda, započet će u ponedjeljak ujutro po bliskoistočnom vremenu. Potpuno sam svjestan da moji predstavnici vode vrlo pozitivne razgovore s Iranom i da bi ti razgovori mogli dovesti do nečeg vrlo pozitivnog za sve. Pokretanje brodova namijenjen je samo oslobađanju ljudi, tvrtki i zemalja koje nisu učinile apsolutno ništa loše - one su žrtve okolnosti.
Ovo je humanitarna gesta u ime Sjedinjenih Država, zemalja Bliskog istoka, ali posebno Irana. Mnogim od ovih brodova ponestaje hrane i svega ostalog što je potrebno da velike posade ostanu na brodu na zdrav i siguran način. Mislim da bi to uvelike pokazalo dobru volju u ime svih onih koji se tako žestoko bore posljednjih nekoliko mjeseci. Ako se na bilo koji način ometa ovaj humanitarni proces, to će se ometanje, nažalost, morati riješiti snažno", zaključio je Trump.