Donald Trump dolazi u drugi državni posjet Velikoj Britaniji: 'Ovo je zaista posebno'

Velika Britanija rasprostrit će u srijedu i četvrtak crveni tepih za Donalda Trumpa, prvog američkog predsjednika koji će dobiti počasti drugog državnog posjeta toj zemlji

Njegov prvi državni posjet, tijekom kojeg ga je pokojna kraljica Elizabeta II. primila u Buckinghamskoj palači, datira u 2019. godinu. Povorka kočija uz kralja Charlesa III., prelet aviona, kraljevska večera u dvorcu Windsor: britanska monarhija čini sve za velikog štovatelja kraljevske obitelji i ljubitelja kraljevske pompe.

Sve to odvijat će se izvan Londona gdje su u srijedu zakazane velike demonstracije protiv republikanskog milijardera. Ne baš politički blizak Trumpovim političkim sklonostima, britanski premijer Keir Starmer, vođa laburista, nastoji pridobiti njegovu naklonost otkako se vratio u Bijelu kuću u siječnju. 'Ovo je zaista posebno, nikada se prije nije dogodilo', rekao je Keir Starmer u veljači, kada je osobno uručio kraljevski poziv za državni posjet američkom predsjedniku u Ovalnom uredu. Po primitku pisma, Donald Trump nazvao je kralja Charlesa 'velikim čovjekom'. Republikanski milijarder čija je majka bila Škotlanđanka više je puta izrazio zahvalnost za svoj prethodni državni posjet prije šest godina, tijekom svog prvog mandata. Predstojeći posjet važan je za Ujedinjeno Kraljevstvo koje ima 'poseban odnos' s Washingtonom. Princ William i njegova supruga Kate u srijedu će dočekati Donalda Trumpa i prvu damu Melaniju u Windsoru, zapadno od Londona. Kralj Charles i kraljica Camilla zatim će Trumpove provesti kočijom, a očekuje se i vojna ceremonija i prelet aviona, prije državne večere.

Američki predsjednik također će u kapeli sv. Jurja odati počast na grobu kraljice Elizabete II., koja je umrla u rujnu 2022. U četvrtak će na dnevnom redu biti politika. Keir Starmer će nastojati iskoristiti činjenicu da je Ujedinjeno Kraljevstvo bila jedna od prvih zemalja koja je sklopila trgovinski sporazum s Washingtonom, čime je izbjegla gore carine koje je nametnuo Donald Trump. Dvojica čelnika trebala bi potpisati 'vrhunsko tehnološko partnerstvo' i 'veliki civilni nuklearni sporazum'. Ukrajina će također biti u središtu razgovora. Starmer je među onim europskim čelnicima koji aktivno rade na nastavku podrške zemlji koju je Rusija napala 2022. Za jedan od svojih rijetkih javnih nastupa, Melania Trump će u četvrtak imati vlastiti program. Prva dama će posjetiti Kuću lutaka kraljice Marije u Windsoru zajedno s kraljicom Camillom i sudjelovati u edukativnom događaju s Kate, koja je postupno nastavila svoje službene dužnosti nakon dijagnoze i liječenja raka. Raskošna pompa, međutim, neće izbrisati napetosti iza kulisa, ocjenjuje France presse. Bijela kuća je precizirala da će Donald Trump s Keirom Starmerom razgovarati o važnosti 'slobode izražavanja u Ujedinjenom Kraljevstvu' - temi koja mu je prirasla srcu i koju je njegov bivši bliski saveznik Elon Musk pokrenuo na krajnje desničarskom skupu u Londonu tijekom ovog vikenda. Najavljene kao skup za 'slobodu izražavanja' subotnje demonstracije, koje je sazvao krajnje desničarski aktivist Tommy Robinson, neki promatrači smatraju najvećim krajnje desničarskim demonstracijama u desetljećima. Downing Street je u ponedjeljak osudio 'opasan i zapaljiv jezik' koji je Musk koristio tijekom demonstracija koje su u subotu u Londonu okupile između 110.000 i 150.000 ljudi.