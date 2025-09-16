Trump podiže tužbu protiv New York Timesa vrijednu 15 milijardi dolara

"Danas imam veliku čast podnijeti tužbu za klevetu i uvredu protiv New York Timesa vrijednu 15 milijardi dolara", objavio je Trump na svojoj platformi Truth Social. Naime, Trump je optužio Times da iznosi laži o njemu, njegovoj obitelji i tvrtkama.

Trump je rekao da će tužba biti podnesena na Floridi, bez navođenja detalja.

New York Times nije odmah odgovorio na zahtjev za komentar.