FOTO Zloglasni Putinovi bajkeri paradirali Banjom Lukom: Tko je pustio 'Noćne vukove' u BiH

U petak je u Banjoj Luci održan mimohod povodom 9. siječnja - neustavnog dana Republike Srpske - na kojem su sudjelovali i članovi ruskog motokluba 'Noćni vukovi', koji otvoreno podupire ruski predsjednik Vladimir Putin

Bajkeri su bili dio 44. ešalona, a mediji u Republici Srpskoj predstavili su klub kao 'jedan od najmoćnijih motoklubova na svijetu', piše Dnevni avaz. Predstavljeni su kao klub, koji je od osnutka prisutan na svim važnijim događajima vezanima uz taj BiH entitet, uključujući mimohode i državne manifestacije, a među njegovim članovima nalaze se i bivši pripadnici Vojske Republike Srpske.

Ruski Noćni vukovi u Banja Luci nosili zastave s Putinovim likom! pic.twitter.com/uFD4lcrRm1 — Vijesti.ba (@Vijesti_ba) January 9, 2025

'Noćni vukovi simboliziraju čast, bratstvo i otpor, a posebnu težinu klubu daje činjenica da je ruski predsjednik Vladimir Putin njegov član', navodi se. Aleksandar Zaldostanov, vođa kluba poznat pod nadimkom 'Kirurg', i sam je pod međunarodnim sankcijama. Klub i njegov vođa nalaze se na crnoj listi SAD-a zbog potpore separatistima u Donjecku i Luhansku na istoku Ukrajine. Zaldostanovu je donedavno bio zabranjen ulazak u Bosnu i Hercegovinu jer je označen kao prijetnja nacionalnoj sigurnosti, dok njegov trenutačni status nije poznat.