FOTO Zloglasni Putinovi bajkeri paradirali Banjom Lukom: Tko je pustio 'Noćne vukove' u BiH

U petak je u Banjoj Luci održan mimohod povodom 9. siječnja - neustavnog dana Republike Srpske - na kojem su sudjelovali i članovi ruskog motokluba 'Noćni vukovi', koji otvoreno podupire ruski predsjednik Vladimir Putin
Bajkeri su bili dio 44. ešalona, a mediji u Republici Srpskoj predstavili su klub kao 'jedan od najmoćnijih motoklubova na svijetu', piše Dnevni avaz.
Predstavljeni su kao klub, koji je od osnutka prisutan na svim važnijim događajima vezanima uz taj BiH entitet, uključujući mimohode i državne manifestacije, a među njegovim članovima nalaze se i bivši pripadnici Vojske Republike Srpske.
'Noćni vukovi simboliziraju čast, bratstvo i otpor, a posebnu težinu klubu daje činjenica da je ruski predsjednik Vladimir Putin njegov član', navodi se.
Aleksandar Zaldostanov, vođa kluba poznat pod nadimkom 'Kirurg', i sam je pod međunarodnim sankcijama. Klub i njegov vođa nalaze se na crnoj listi SAD-a zbog potpore separatistima u Donjecku i Luhansku na istoku Ukrajine. Zaldostanovu je donedavno bio zabranjen ulazak u Bosnu i Hercegovinu jer je označen kao prijetnja nacionalnoj sigurnosti, dok njegov trenutačni status nije poznat.
Sankcije protiv 'Noćnih vukova' prvi je uveo Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) Ministarstva financija SAD-a 2014. godine, uključujući zabranu financijskih transakcija i zamrzavanje imovine pod jurisdikcijom SAD-a. Kasnije su slične mjere uveli EU, Kanada i Ujedinjeno Kraljevstvo. Europska unija sankcionirala je klub u srpnju 2022. zbog propagandnih aktivnosti u korist ruske invazije na Ukrajinu.
'Noćni vukovi' od samog početka razvijaju izražen ideološki i politički identitet, snažno povezan s ruskim državotvornim narativom, pravoslavljem i konceptom tzv. 'ruskog svijeta'. Zapadne zemlje i međunarodne organizacije klub smatraju parapolitičkom strukturom bliskom Kremlju, koja djeluje kao instrument političkog utjecaja i propagande.