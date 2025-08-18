Plenković: Treba poštivati odluku suda o Dodiku i izbjeći destabilizaciju BiH

Sud Bosne i Hercegovine u ponedjeljak je odbio Dodikovu žalbu na odluku Središnjeg izbornog povjerenstva (SIP) kojom ga je smijenilo s dužnosti predsjednika srpskog entiteta, čime je ta odluka postala pravomoćna, a on je službeno ostao bez mandata.

„Mi smatramo da ih (odluke Suda BiH) treba poštovati i u konačnici on (Dodik) je sam svojim aktima u tom postupku de facto priznao sve te odluke“, rekao je Plenković novinarima u Mostaru.

Izrazio je očekivanje da neće doći do političke destabilizacije iako je Dodik rekao da neće provesti prijevremene izbore ni napustiti poziciju predsjednika entiteta.