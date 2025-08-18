premijer u mostaru

Plenković: Treba poštivati odluku suda o Dodiku i izbjeći destabilizaciju BiH

I.V./Hina

18.08.2025 u 21:17

Andrej Plenković
Andrej Plenković Izvor: Cropix / Autor: Niksa Stipanicev
Premijer Andrej Plenković rekao je u ponedjeljak da se moraju poštivati sudske odluke kojima je Milorad Dodik formalno smijenjen s pozicije predsjednika Republike Srpske i pozvao da se izbjegne destabilizacija u Bosni i Hercegovini

Sud Bosne i Hercegovine u ponedjeljak je odbio Dodikovu žalbu na odluku Središnjeg izbornog povjerenstva (SIP) kojom ga je smijenilo s dužnosti predsjednika srpskog entiteta, čime je ta odluka postala pravomoćna, a on je službeno ostao bez mandata.

„Mi smatramo da ih (odluke Suda BiH) treba poštovati i u konačnici on (Dodik) je sam svojim aktima u tom postupku de facto priznao sve te odluke“, rekao je Plenković novinarima u Mostaru.

Izrazio je očekivanje da neće doći do političke destabilizacije iako je Dodik rekao da neće provesti prijevremene izbore ni napustiti poziciju predsjednika entiteta.

„Druga važna poruka i to s aspekta hrvatske Vlade je izbjeći bilo kakvu destabilizaciju u Bosni i Hercegovini, bilo kakvu eskalaciju unutar Bosne i Hercegovine, entiteta Republike Srpske“, istaknuo je.

Upitan o najavama da će bošnjačke stranke ponovno na izborima 2026. pokušati izabrati hrvatskoga člana kolektivnog predsjedništva BiH i izaslanike za gornji, nacionalno koncipirani Dom naroda, Plenković je rekao kako bi to dodatno narušilo povjerenje Hrvata i Bošnjaka.

„Mislim da bi bilo puno bolje za Bosnu i Hercegovinu da se u novi izborni ciklus uđe s izmijenjenim izbornim zakonom koji će uvažiti legitimne interese sva tri konstitutivna naroda, a da ova anomalija koja nažalost postoji već četiri puta ne bude ponovno peti put“, rekao je Plenković aludirajući na to da je četiri puta glasovima Bošnjaka za hrvatskog člana Predsjedništva BiH izabran Željko Komšić.

Hrvatski premijer je izrazio očekivanje da će Bosna i Hercegovina nastaviti europski put, što Hrvatska snažno zagovara te je ocijenio unutarnje uređenje zemlje ne predstavlja zapreku za članstvo u Europskoj uniji.

Plenković, ujedno predsjednik Hrvatske dmeokratske zajednice (HDZ) u Mostaru vodi izaslanstvo koje se susrelo sa sestrinskom strankom HDZ-om BiH u povodu 35 godina od utemeljenja.

