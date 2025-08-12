za 18.600 eura

Milorad Dodik otkupio jednogodišnju kaznu zatvora

I.V.

12.08.2025 u 14:54

Milorad Dodik
Milorad Dodik Izvor: EPA / Autor: NIDAL SALJIC
Bionic
Reading

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uplatio je novac kojim je zamijenio jednogodišnju kaznu zatvora, na koji je osuđen nakon pravomoćne presude Suda BiH zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika Christiana Schmidta

'Odlučujući o zahtjevu obrane osuđenog Milorada Dodika za zamjenu izrečene zatvorske kazne novčanom kaznom, Sud je, u skladu sa zakonskim propisima, donio odluku kojom je, nakon očitovanja Tužiteljstva BiH, usvojio spomenuti prijedlog obrane, te osuđenog Milorada Dodika osudio na zamjenu zatvorske kazne novčanom kaznom', objavio je Sud BiH, piše Klix.ba.

Dodik je uplatio 36.500 KM (oko 18.600 eura) , odnosno 100 KM za svaki od 365 dana koje je trebao provesti iza rešetaka.

vezane vijesti

Treba napomenuti i da je u Bosni i Hercegovini moguće otkupiti zatvorsku kaznu do godinu dana. Pored zatvorske kazne, Dodik je dobio i zabranu političkog djelovanja u trajanju od šest godina. Zbog ovog dijela presude, Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine (SIP) oduzelo mu je mandat predsjednika RS-a.

Odluku SIP-a danas je primio njegov odvjetnik Goran Bubić, koji je podnio žalbu. Očekuje se da će odluka Sudskog vijeća biti donesena sljedeći tjedan.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
šalje nacionalnu gardu

šalje nacionalnu gardu

Trump je mahao statistikama kako bi dokazao da je Washington prepun kriminala. Ovo su stvarne brojke
sve se užarilo

sve se užarilo

Toplinski val ne posustaje: Pola Hrvatske u crvenom, evo kad stiže promjena
istekao rok

istekao rok

Zagrebački Hipodrom još nije vraćen u prvobitno stanje, sanacija će trajati mjesecima?

najpopularnije

Još vijesti