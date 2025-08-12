Milorad Dodik otkupio jednogodišnju kaznu zatvora

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uplatio je novac kojim je zamijenio jednogodišnju kaznu zatvora, na koji je osuđen nakon pravomoćne presude Suda BiH zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika Christiana Schmidta
'Odlučujući o zahtjevu obrane osuđenog Milorada Dodika za zamjenu izrečene zatvorske kazne novčanom kaznom, Sud je, u skladu sa zakonskim propisima, donio odluku kojom je, nakon očitovanja Tužiteljstva BiH, usvojio spomenuti prijedlog obrane, te osuđenog Milorada Dodika osudio na zamjenu zatvorske kazne novčanom kaznom', objavio je Sud BiH, piše Klix.ba.
Dodik je uplatio 36.500 KM (oko 18.600 eura) , odnosno 100 KM za svaki od 365 dana koje je trebao provesti iza rešetaka.
Treba napomenuti i da je u Bosni i Hercegovini moguće otkupiti zatvorsku kaznu do godinu dana. Pored zatvorske kazne, Dodik je dobio i zabranu političkog djelovanja u trajanju od šest godina. Zbog ovog dijela presude, Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine (SIP) oduzelo mu je mandat predsjednika RS-a.
Odluku SIP-a danas je primio njegov odvjetnik Goran Bubić, koji je podnio žalbu. Očekuje se da će odluka Sudskog vijeća biti donesena sljedeći tjedan.