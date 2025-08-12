Milorad Dodik otkupio jednogodišnju kaznu zatvora

'Odlučujući o zahtjevu obrane osuđenog Milorada Dodika za zamjenu izrečene zatvorske kazne novčanom kaznom, Sud je, u skladu sa zakonskim propisima, donio odluku kojom je, nakon očitovanja Tužiteljstva BiH, usvojio spomenuti prijedlog obrane, te osuđenog Milorada Dodika osudio na zamjenu zatvorske kazne novčanom kaznom', objavio je Sud BiH, piše Klix.ba.

Dodik je uplatio 36.500 KM (oko 18.600 eura) , odnosno 100 KM za svaki od 365 dana koje je trebao provesti iza rešetaka.