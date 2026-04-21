Dodik Čoviću: Mi vama zeleno svjetlo za Južnu interkonekciju, vi nama za naše projekte

Tijekom dana u utorak državno Vijeće ministara BiH bi trebalo dati suglasnost na dokument za vođenje pregovora oko zaključenja Sporazuma između BiH i Hrvatske oko plinskog povezivanja Južnom interkonekcijom.

“Vlada RS je dala suglasnost za projekt Južne interkonekcije, iako je to prije svega projekt Federacije BiH”, rekao je Dodik.

Nakon susreta dva stranačka izaslanstva u Banjoj Luci, Dodik je rekao da je Vlada Republike Srpske dala suglasnost za Južnu plinsku interkonekciju , te da očekuje da s e istodobno ne blokiraju njezini projekti.

Na taj način bi se BiH spojila na plinski sustav Hrvatske koristeći plin iz LNG terminala na Krku. Predviđeno je da posao izgradnje plinovoda u BiH i isporuke plina preuzme američka kompanija AAFS kojoj su na čelu ljudi bliski administraciji predsjednika Donalda Trumpa.

“Slažemo se da Vijeće ministara da suglasnost oko Južne plinske interkonekcije”, kazao je Dodik.

Dodao je kako očekuje da se na državnoj razini odlučivanja ne blokiraju infrastrukturni i energetski projekti Republike Srpske poput Istočne interkonekcije sa Srbijom, hidroelektrane Buk Bijela ili pak Zračne luke Trebinje.

Čović je dodao kako vlasti trebaju učiniti sve da se projekt realizira.

"Cilj je završiti sve u roku oko Južne interkonekcije", rekao je čelnik HDZ-a BiH.

Na marginama Samita triju mora u Dubrovniku sljedećeg tjedna planirano je potpisivanje dokumenta oko realizacije projekta Južne plinske interkonekcije BiH i Hrvatske.

Čović i Dodik na sastanku u Banjoj Luci potvrdili su i dobre partnerske odnose, najavljujući nastavak suradnje i nakon općih izbora u listopadu ove godine.