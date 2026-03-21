Diskriminacija i rasizam duboko su ukorijenjeni diljem Europe

V. B./Hina

21.03.2026 u 20:05

Izvor: EPA / Autor: ANDY RAIN
Strukturni rasizam i dalje je duboko ukorijenjen diljem Europe, a institucije se trebaju suočiti sa svojom kolonijalnom ostavštinom, rekla je u subotu koordinatorica Europske unije za borbu protiv rasizma Michaela Moua

Moua je rekla da podaci Agencije EU-a za temeljna prava pokazuju da je gotovo polovina ljudi afričkoga porijekla u Uniji rekla da su iskusili diskriminaciju, dok se mnogi suočavaju s ograničenjima pri zapošljavanju, bez obzira na sveučilišne diplome.

Razbijanje ukorijenjenih nejednakosti ključno je za demokraciju, rekla je na simpoziju o rasizmu u Amsterdamu.

"Rasizam nije relikvija prošlosti. To je živuća struktura. Vrlo opipljiva za mnoge. Osjećamo i opažamo hitnost, posebno u ovim političkim vremenima", rekla je Moua, dodavši da su ključno naći načina da se podaci bolje prikupljaju.

Države članice EU-a i dalje se uvelike razlikuju u prikupljanju podataka o rasi i etnicitetu.

Moua je rekla da je cilj nove proturasističke strategije Unije postrožiti primjenu postojećih zakona, osnažiti nacionalne akcijske planove i pozabaviti se rasizmom u javnim službama.

Strategija, koja je usvojena u siječnju, zaradila je kritike nevladinih organizacija.

Europska mreža protiv rasizma rekla je da ne nudi istinsku obvezu reparacijske pravde niti obeštećenje za i dalje tekuće posljedice europske povijesti.

