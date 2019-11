Deur: Nisam predložio ukidanje Dana antifašističke borbe

Savjetnik predsjednice Republike Hrvatske za branitelje Ante Deur rekao je u četvrtak kako on kao član saborskog Odbora za ratne veterane nije predložio da se Dan antifašističke borbe više ne obilježava kao blagdan.

Nakon što je saborski Odbor za ratne veterane predložio amandman na Vladin prijedlog Zakona o blagdanima, po kojemu bi se Dan Hrvatskoga sabora 8. listopada, umjesto kao spomendan, slavio kao blagdan, a Dan antifašističke borbe 22. lipnja 'postao' spomendan, u medijima se pojavila informacija da je predsjednik tog odbora Josip Đakić rekao da je takav amandman predložio savjetnik predsjednice RH za branitelje.

"Ne, nije ni u kom slučaju, nije mi to palo na pamet, niti znam uopće je li to netko spomenuo na Odboru za veterane", odgovorio je Deur na pitanje je li to njegov prijedlog, ističući kako ne zna što je potaknulo Đakića da ga označi kao predlagatelja ukidanja Dana antifašističke borbe kao praznika.