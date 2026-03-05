stara vlaška

Čuvena zagrebačka ulica ide u obnovu: Pokrenuta javna nabava za radove

M.Da./Hina

05.03.2026 u 10:20

Stara Vlaška uskoro će dobiti novo ruho
Stara Vlaška uskoro će dobiti novo ruho Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek/PIXSELL
Bionic
Reading

Pokrenut je postupak javne nabave za odabir izvođača radova za cjelovito uređenje Stare Vlaške, glavni radovi planirani su od lipnja i završit će za tri mjeseca, a procijenjena vrijednost investicije iznosi 2,7 milijuna eura bez PDV-a, priopćio je u četvrtak Grad Zagreb

Zahvat obuhvaća obnovu Stare Vlaške te Ulice Jurja Branjuga, na ukupnoj površini od 4036 četvornih metara. Postojeći kolnik u Staroj Vlaškoj prenamijenit će se u pješačku površinu – asfalt će zamijeniti kamene ploče, a uklanjanjem rubnjaka formirat će se jedinstvena kolno-pješačka cjelina s novim sustavom površinske odvodnje.

Stara Vlaška
  • Stara Vlaška
  • Stara Vlaška
  • Stara Vlaška
Stara Vlaška Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Atmosfera

U sklopu radova izgradit će se novi vodoopskrbni cjevovod u Branjugovoj ulici, osigurati elektroenergetski priključak za javna događanja te modernizirati sustav javne rasvjete. Postojeća rasvjetna tijela zamijenit će se energetski učinkovitijom, a dodatno će se postaviti dekorativna i reflektorska rasvjeta za pješačke zone i zelene površine. Stara Vlaška uredit će se prema rješenju koje je izradio Studio Atmosfera.

vezane vijesti

"Kada smo Staru Vlašku, malu Martićevu i Masarykovu pretvorili u pješačke zone, jasno smo najavili da slijedi i njihovo trajno i cjelovito uređenje. Sada krećemo upravo u tu fazu za Staru Vlašku, prema rješenju odabranom na arhitektonskom natječaju", rekao je zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet.

Sredinom ožujka započinju i radovi na semaforizaciji zone Branjugove ulice, kako bi se povezala dva dijela pješačke zone i olakšao prelazak pješaka. U sklopu ove faze modernizirat će se i semaforizirani pješački prijelaz u ulici Ribnjak. Rješenje će biti integrirano u sustav pametnog upravljanja prometom, čime se dodatno povećava sigurnost pješaka i optimizira protok vozila. Vrijednost radova iznosi 106.500 eura bez PDV-a.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
'DVIJE MINUTE DO CILJA'

'DVIJE MINUTE DO CILJA'

Iran poslao bombardere na najveću američku bazu: Katarski lovci ih srušili u dramatičnoj borbi
uživo

uživo

Iranski dronovi napali Azerbajdžan. Krenuo novi val napada na Izrael
TAJNI BRIFING U KONGRESU

TAJNI BRIFING U KONGRESU

Procurilo iz Pentagona: Iran je rasporedio tisuće dronova, nemamo kapaciteta da ih zaustavimo

najpopularnije

Još vijesti