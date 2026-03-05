Čuvena zagrebačka ulica ide u obnovu: Pokrenuta javna nabava za radove

Pokrenut je postupak javne nabave za odabir izvođača radova za cjelovito uređenje Stare Vlaške, glavni radovi planirani su od lipnja i završit će za tri mjeseca, a procijenjena vrijednost investicije iznosi 2,7 milijuna eura bez PDV-a, priopćio je u četvrtak Grad Zagreb
Zahvat obuhvaća obnovu Stare Vlaške te Ulice Jurja Branjuga, na ukupnoj površini od 4036 četvornih metara. Postojeći kolnik u Staroj Vlaškoj prenamijenit će se u pješačku površinu – asfalt će zamijeniti kamene ploče, a uklanjanjem rubnjaka formirat će se jedinstvena kolno-pješačka cjelina s novim sustavom površinske odvodnje.
U sklopu radova izgradit će se novi vodoopskrbni cjevovod u Branjugovoj ulici, osigurati elektroenergetski priključak za javna događanja te modernizirati sustav javne rasvjete. Postojeća rasvjetna tijela zamijenit će se energetski učinkovitijom, a dodatno će se postaviti dekorativna i reflektorska rasvjeta za pješačke zone i zelene površine. Stara Vlaška uredit će se prema rješenju koje je izradio Studio Atmosfera.
"Kada smo Staru Vlašku, malu Martićevu i Masarykovu pretvorili u pješačke zone, jasno smo najavili da slijedi i njihovo trajno i cjelovito uređenje. Sada krećemo upravo u tu fazu za Staru Vlašku, prema rješenju odabranom na arhitektonskom natječaju", rekao je zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet.
Sredinom ožujka započinju i radovi na semaforizaciji zone Branjugove ulice, kako bi se povezala dva dijela pješačke zone i olakšao prelazak pješaka. U sklopu ove faze modernizirat će se i semaforizirani pješački prijelaz u ulici Ribnjak. Rješenje će biti integrirano u sustav pametnog upravljanja prometom, čime se dodatno povećava sigurnost pješaka i optimizira protok vozila. Vrijednost radova iznosi 106.500 eura bez PDV-a.