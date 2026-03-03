MVEP: Hodočasnici evakuirani iz Izraela sletjeli su u Zagreb

Hodočasnici su evakuirani iz Izraela u organizaciji hrvatskih veleposlanstava u Tel Avivu i Kairu.

MVEP je ranije objavio da Hrvatska u srijedu i idućih dana šalje četiri zrakoplova Croatia Airlinesa u Dubai po hrvatske državljane koji su zapeli u Ujedinjenim Arapskim Emiratima zbog rata Sjedinjenih Država i Izraela protiv Irana.

U Ujedinjenim Arapskim Emiratima trenutno se nalazi oko 2000 rezidentnih državljana od kojih 300 želi repatrijaciju, a tu je i 460 turista koji također žele povratak u domovinu.