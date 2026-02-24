Skupština odlučila: Nagrada Zagrepčanka godine dodijelit će se Nevi Tölle

U prijedlogu Odbora stoji da ona svojim radom simbolizira ustrajnost, hrabrost i predanost ravnopravnosti, dostojanstvu i sigurnosti žena . Gotovo četrdeset godina predano radi na zaštiti žena koje su preživjele nasilje i njihove djece te je jedna od ključnih figura feminističkog pokreta u Hrvatskoj. Nagrada će joj biti uručena na svečanosti u Gradskoj skupštini 6. ožujka , u povodu Međunarodnog dana žena.

Na sjednici su prihvaćeni i zaključci gradonačelnika Tomislava Tomaševića o sklapanju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Mehanizma za oporavak i otpornost za projekte rekonstrukcije, dogradnje i opremanja osnovnih škola "Bana Josipa Jelačića" u Podsusedu i Brezovica - područna škola Donji Dragonožec te za projekt dogradnje i opremanja Osnovne škole Vugrovec - Kašina. Ukupno će se u te škole uložiti 45 milijuna eura, od čega 30 milijuna eura kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti, a 15 milijuna eura iz gradskog proračuna.

Usvojeni su i gradonačelnikov prijedlog godišnjeg plana upravljanja imovinom Grada Zagreba za 2026. godinu, kao i odluka o sudjelovanju Grada Zagreba u sufinanciranju uređenja pročelja za postojeće zgrade.

Vlada je krajem siječnja donijela Program uređenja pročelja za postojeće zgrade kojim su razrađene mjere za poticanje uređenja njihovih pročelja radi očuvanja kulturnog, povijesnog i društvenog obilježja gradova. Sukladno tom programu uređenje pročelja sufinancira se iz državnog proračuna, proračuna jedinice lokalne samouprave i iz sredstava zajednice suvlasnika. Propisano je da jedinice lokalne samouprave koje planiraju sufinancirati uređenje pročelja na svom području, obavještavaju o tome nadležno ministarstvo najkasnije do 1. ožujka.