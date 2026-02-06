Crne plombe odlaze u povijest: Glavno pitanje ostaje otvoreno

Prema Uredbi Europske unije u Hrvatskoj od 1. srpnja ove godine tzv. crne plombe odlaze u prošlost te će se koristiti samo u iznimnim slučajevima. Koliko se često ugrađuju i hoće li biti besplatne zamjene? Sve to komentirao je doktor dentalne medicine Goran Žurić
DR. Žurić kazao je za RTL kako se tzv. crne plombe u njegovoj ordinaciji koriste vrlo rijetko, na mjesečnoj razini možda jednom ili nijednom.
'Danas nema nikakve potrebe za ugrađivanjem tih crnih plombi osim u nekim specijalnim situacijama kad je nešto jako duboko i jako ispod razine zubnog mesa, ali to je skoro nikad', rekao je Žurić.
Ipak, ovaj zubar ističe kako one nisu nipošto opasne za ljudsko zdravlje.
'Medicinski su potpuno zdrave i nećete ugroziti svoje zdravlje zato što imate amalgamske plombe. Imamo dokumentirano više od sto godina o toj vrsti plombi tako da nemate nikakvu brigu da imate neki medicinski problem zato što u glavi imate crne plombe', rekao je.
Na pitanje idu li one na teret HZZO-a, Žurić kaže da trenutno imate pravo na amalgamske plombe na tzv. distalnim zubima - na četvorci, petici, šestici i sedmici. U slučaju da želite bijelu plombu, nužna je nadoplata, koja se naplaćuje po cjeniku Komore, između 50 i 70 eura.
Što će biti s novim materijalom?
'Znam da su pregovori u tijeku. Što su u konačnici odlučili, ne znam, ali se radi o tome da se ta košarica usluga koja postoji u dentalnoj medicini mora ponovno definirati', kaže Žurić, dodavši kako oni već znaju cijenu novog materijala, no pitanje je na čiji trošak će ta cijena ići.