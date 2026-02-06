Crne plombe odlaze u povijest: Glavno pitanje ostaje otvoreno

DR. Žurić kazao je za RTL kako se tzv. crne plombe u njegovoj ordinaciji koriste vrlo rijetko, na mjesečnoj razini možda jednom ili nijednom.

'Danas nema nikakve potrebe za ugrađivanjem tih crnih plombi osim u nekim specijalnim situacijama kad je nešto jako duboko i jako ispod razine zubnog mesa, ali to je skoro nikad', rekao je Žurić.

Ipak, ovaj zubar ističe kako one nisu nipošto opasne za ljudsko zdravlje.