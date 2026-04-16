U Tursku otišao popraviti zube: Na kraju je ostao bez ijednog

Nakon što si nije mogao priuštiti tretman u Ujedinjenom Kraljevstvu, 34-godišnji Jon Denton otputovao je u Tursku, no jeftiniji zahvat na kraju je doveo do neizdrživih bolova te gubitka zuba i svega djelomičnog povratka novca

Odluka da otputuje u Tursku da bi riješio problem raspadajućih i bolnih zubi bila je najgora životna odluka Jona Dentona jer je na kraju cijele sage ostao bez ijednog zuba. Kako piše britanski medij The Mirror, Britanac je u siječnju 2020. godine doživio tešku prometnu nesreću zbog koje su mu liječnici morali ugurati cijev za disanje. Danas 34-godišnji otac dvoje djece je nakon tog iskustva i višemjesečnog oporavka imao metalne implantate u čeljusti. No metal mu je otežavao osnovnu oralnu higijenu, a stomatolog u rodnoj zemlji rekao mu je da se problem može riješiti zahvatom vrijednim 30 tisuća funti, što si nije mogao priuštiti. Stoga je otišao u Tursku i dobio čak 14 implantata po cijeni od samo 3500 funti.

Od sreće do agonije: 'Radije bih ponovno slomio nogu' U početku je bio 'presretan', kako kaže, iako je bol bila stalna. Međutim mislio je da je to normalno sve dok nije došlo do komplikacija. 'Kada su analgetici prestali djelovati, bol je bila devet od deset – neizdrživa. Radije bih ponovno slomio nogu nego prolazio kroz to. Donji privremeni zubi ispali su mi dok sam se smijao na kauču, a bol koja je uslijedila bila je strašna. Nisam mogao ni oprati zube koliko su bili osjetljivi. Postalo je nepodnošljivo. Rekli su mi da se vratim u Tursku i da će sve popraviti', ispričao je Denton. Tako je i učinio u ožujku te je platio dodatnih 300 funti za sedaciju. Svi implantati su mu uklonjeni uz objašnjenje da su bili neuspješni.