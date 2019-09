Čovjek koji je zakuhao frku s Brexitom otkriva pikanterije o bivšim kolegama, nestašluke s drogom, ali i kako se nosio s gubitkom sina

David Cameron, bivši britanski premijer (2010.-2016.) koji je zakuhao cijelu frku oko Brexita, objavio je memoare pod nazivom 'For the Record', izazvavši veliko zanimanje na Otoku, a i šire. Camerona se smatra glavnim krivcem za kaos u kojem se našla Velika Britanija nakon Brexita jer je nepotrebno popustio pod pritiscima euroskeptika unutar Konzervativne stranke, obećavši im da će provesti referendum o istupanju iz Europske unije. Vjerovao je da će lako pobijediti i riješiti se balasta u stranci

Ubrzo nakon poraza na referendumu pokupio je stvari i otišao iz Downing Streeta 10, a nered koji je napravio ostavio je nasljednici Theresi May da ga posprema . U isječcima iz memoara koje su objavili Times i Sunday Times Cameron navodi da ne žali zbog raspisivanja referenduma jer je bio 'neophodan' i 'neizbježan', već zbog ishoda, a žao mu je i zbog podjela koje je time izazvao.

Lukav plan eksplodirao mu je u lice, a tri godine kasnije Velika Britanija još uvijek pokušava provesti Brexit koji je omogućio David Cameron . Osnovni problem je to što nije postojao plan na koji način bi se taj izlazak trebao realizirati jer je Cameron računao s pobjedom.

'Duboko žalim zbog ishoda i prihvaćam to da moj pristup nije uspio. Odluke koje sam donio pridonijele su tom neuspjehu. Nisam uspio', napisao je u memoarima, prenose britanski mediji.

Cameron je sa svega 43 godine 2010. godine postao najmlađi britanski premijer još od 1812. i lorda Liverpoola. Na vlast je došao ovjenčan slavom kao političar koji je vratio konzervativce na vlast nakon 10 godina debele hladovine u koju ih je smjestio Tony Blair.

U karijeri ga je pratila etiketa dečka s Etona, odnosno bogataša i snoba. David Cameron pohađao je ekskluzivnu privatnu školu Eton, a potom je studirao na Oxfordu, na kojem je 1988. godine diplomirao filozofiju, politiku i ekonomiju. Eton je škola koju je pohađalo 20 britanskih premijera, a u nju je išao i aktualni Boris Johnson, kao i prinčevi William i Harry.

Tada je bio član ekskluzivnog i tajnog kluba Bullingdon, kao i Johnson, poznatog po divljim zabavama začinjenima hektolitrima alkohola. Cameron je u memoarima konačno priznao ono o čemu se često pisalo - to da je tijekom školovanja pušio marihuanu i da je nakon jednog incidenta zbog toga skoro izbačen iz škole. Odbacio je pak neke od priča o bizarnim ritualima koje su objavljene u neautoriziranoj biografiji 'Zovi me Dave', posebno one koje se tiču svinjske glave.