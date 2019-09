Prvi intervju bivšeg britanskog premijera nakon nekoliko godina: Boris Johnson nije govorio istinu u kampanji za Brexit

Bivši britanski premijer David Cameron, koji je donio odluku o održavanju referenduma 2016. o članstvu Velike Britanije u EU-u, rekao je da će možda trebati još jedan referendum kako bi se razmrsio čvor oko brexita.

U intervjuu The Timesu uoči objave njegovih memoara "For the Record", Cameron je izjavio da bi izlazak bez sporazuma bio "loš ishod" i da je drugi referendum jedna od mogućnosti.

"Mislim da se ne može isključiti jer smo zapeli", izjavio je Cameron, konzervativni premijer od 2010. do 2016. koji se na referendumu zalagao za ostanak Britanije u Uniji.