Trump je Zelenskom obećao sigurnosna jamstva: Što bi to moglo značiti?

I.V.

18.08.2025 u 22:31

Donald Trump i Volodimir Zelenski
Donald Trump i Volodimir Zelenski Izvor: EPA / Autor: WILL OLIVER
Donald Trump na današnjem sastanku s Volodimirom Zelenskom obećao je sigurnosna jamstva nakon završetka rata u Ukrajini, dodavši kasnije pred EU čelnicima kako je i ruski predsjednik Vladimir Putin pristao na sigurnosna jamstva SAD-a. No koje su opcije?

Iako je SAD dosad bio nesklon preuzimanju izravnih obveza, prepuštajući ih Velikoj Britaniji i Francuskoj, komentari iz Bijele kuće sada signaliziraju da je Washington možda spreman pomoći održati sigurnost od daljnjih ruskih napada nakon što se rat u Ukrajini završi, piše dopisnik BBC-jev za sigurnost Frank Gardner. Ipak, Trump je naglasio kako sigurnosna jamstva nipošto ne podrazumijevaju ulazak Ukrajine u NATO.

Kopnene snage

Najmanje vjerojatna opcija. Trump ovaj rat vidi prvenstveno kao europski problem, tvrdeći da se "nikada ne bi dogodilo da je on bio na vlasti". Slanje američkih kopnenih snaga, čak i u mirovnoj ulozi, u sukob koji mu je izrazito odbojan, zahtijevalo bi potpuni politički zaokret.

Zračne i pomorske patrole

Nešto izgledniji scenarij. Američko ratno zrakoplovstvo već sada provodi nadzorne letove iznad Crnog mora i drugih područja kako bi pratilo razvoj rata. Međutim, postoji golema razlika između nekonfrontacijskih izviđačkih misija i patrola koje bi bile spremne ući u izravan oružani sukob s nuklearnom silom kao što je Rusija.

Obavještajna podrška

Američki obavještajni podaci, prikupljeni satelitskim i zračnim putem, pokazali su se ključnima u pomoći Ukrajini da zaustavi napredovanje ruskih invazijskih snaga. U slučaju postizanja mirovnog sporazuma koji bi prihvatile sve strane, ovo je područje u kojem bi Sjedinjene Države gotovo sigurno bile voljne nastaviti pružati pomoć.

Logistika

Kakav god oblik na kraju poprimile britansko-francuske "sigurnosne snage' u sklopu mirovnog sporazuma, trebat će im opsežna logistička podrška. Iako je Trumpova administracija najavila namjeru smanjenja američke vojne prisutnosti u Europi, pružanje nesmrtonosne pomoći poput logistike područje je u kojem bi Washington vjerojatno bio spreman sudjelovati.

UŽIVO: MIROVNI PREGOVORI

UŽIVO: MIROVNI PREGOVORI

Trump prekinuo sastanak s EU čelnicima da nazove Putina, razgovori se nastavljaju

  • 23:38

    Sastanak u Bijeloj kući ipak se nastavlja. BBC javlja da se Trump vratio u Ovalni ured te da će ponovno sjesti sa Zelenskim i europskim čelnicima. U međuvremenu, Reuters i AFP potvrdili su da je Trump prekinuo sastanak kako bi nazvao ruskog čelnika Vladimira Putina. Još nema detalja o tome jesu li dvojica predsjednika doista razgovarala te kakav je bio sadržaj razgovora.

  • 23:06

    Američki predsjednik Donald Trump prekinuo je razgovore u Washingtonu s europskim čelnicima kako bi nazvao ruskog predsjednika Vladimira Putina, rekao je u ponedjeljak diplomat EU-a za Reuters. Razgovori bi se trebali nastaviti nakon poziva, za koji je Trump isprva rekao da će se održati nakon što se konzultira s europskim čelnicima, dodao je diplomat. No izvori iz ukrajinske delegacije u Bijeloj kući rekli su za BBC da su razgovori između Trumpa, Zelenskog i europskih čelnika završili. Trump je prethodno rekao da će nazvati ruskog čelnika nakon sastank s EU čelnicima u Washingtonu završi.

  • 22:14

    Velika karta Ukrajine postavljena je u Ovalnom uredu prije pregovora iza zatvorenih vrata zmeđu Trumpa i Zelenskog. 
