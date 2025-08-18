Trump je Zelenskom obećao sigurnosna jamstva: Što bi to moglo značiti?

Iako je SAD dosad bio nesklon preuzimanju izravnih obveza, prepuštajući ih Velikoj Britaniji i Francuskoj, komentari iz Bijele kuće sada signaliziraju da je Washington možda spreman pomoći održati sigurnost od daljnjih ruskih napada nakon što se rat u Ukrajini završi, piše dopisnik BBC-jev za sigurnost Frank Gardner. Ipak, Trump je naglasio kako sigurnosna jamstva nipošto ne podrazumijevaju ulazak Ukrajine u NATO.

Kopnene snage

Najmanje vjerojatna opcija. Trump ovaj rat vidi prvenstveno kao europski problem, tvrdeći da se "nikada ne bi dogodilo da je on bio na vlasti". Slanje američkih kopnenih snaga, čak i u mirovnoj ulozi, u sukob koji mu je izrazito odbojan, zahtijevalo bi potpuni politički zaokret.