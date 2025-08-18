Trump otkrio na što je pristao Putin, ali i što je SAD ponudio Europi

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u ponedjeljak da će Sjedinjene Države pomoći Europi u pružanju sigurnosti Ukrajini u sklopu bilo kakvog sporazuma kojim će se okončati ruski rat s Rusijom, dok je s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim počinjao žurno dogovoreni sastanak u Bijeloj kući kako bi razgovarali o putu prema miru
No, Trump je također natuknuo novinarima da više ne vjeruje da je primirje nužan preduvjet za mirovni sporazum, poduprijevši time poziciju ruskog predsjednika Vladimira Putina, kojoj se protive Zelenski i većina europskih čelnika.
Dva lidera odgovarala su na pitanja novinara u Ovalnom uredu prije nego što su se sastala privatno, šest mjeseci nakon njihova posljednjeg susreta u kojem su se Trump i potpredsjednik JD Vance javno obrušili na Zelenskog.
Ovaj puta, Trumpov i Zelenski susret imao srdačniji ton. Zelenskog su poduprli čelnici Velike Britanije, Njemačke, Francuske, Italije, Finske, Europske unije i NATO-a koji su također doputovali u Washington kako bi pokazali svoju solidarnost s Ukrajinom i založili se za snažna sigurnosna jamstva za zemlju u bilo kakvom postratnom dogovoru.
"Kad je u pitanju sigurnost bit će puno pomoći", rekao je Trump, dodavši da će europske zemlje biti uključene. "One su prva linija obrane jer su tamo, ali im možemo pomoći."
Trump je rekao da mu se sviđa koncept primirja, no da bi trebali raditi na mirovnom sporazumu i dok borbe traju. "Volio bih sa prestanu, volio bih da prestanu", rekao je. "No strateški bi to moglo biti nepovoljno za jednu ili drugu stranu."
Zelenski spreman za trilateralu s Putinom
Također je rekao da vjeruje da Putin želi završiti rat i da se nada da s Putinom i Zelenskim uskoro može organizirati zajednički sastanak. Putin nije obećao takav susret, a Zelenski je rekao da je spreman sjesti za stol.
"Moramo zaustaviti ovaj rat, zaustaviti Rusiju, no treba nam podrška američkih i europskih partnera", izjavio je Zelenski novinarima.
Trump je dobacio optužbe da je samit na Aljasci u petak pobjeda za Putina, koji je suočen s diplomatskom izolacijom otkad je Rusija pokrenula invaziju na Ukrajinu 2022. godine.
"Znam točno što radim i ne treba mi savjet od ljudi koji godinama rade na svim ovim sukobima i nikad nisu mogli učiniti ništa da ih zaustave", napisao je Trump ranije na svojoj društvenoj mreži.
Sastanak s EU čelnicima
Nakon sastanka s Trumpom su se sastali europski čelnici - njemački kancelar Friedrich Merz, talijanska premijerka Giorgia Meloni, britanski premijer Keir Starmer, francuski predsjednik Emmanuel Macron te finski predsjednik Alexander Stubb, zajedno sa šefom NATO-a Markom Rutteom. Dužnosnici su uvodno obratili jedan po jedan, nakon čega su nastavili sastanak iz zatvorenih vrata u Ovalnom uredu.
"Vjerujem da je u vrlo značajnom koraku predsjednik Putin pristao da Rusija prihvati sigurnosna jamstva za Ukrajinu", rekao je Trump. Dodao je kako očekuje da će europske zemlje preuzeti glavninu tereta: "Mi ćemo im pomoći i učinit ćemo to vrlo sigurnim'', rekao je Trump.
Trump je rekao i da će jedna od tema večerašnjeg sastanka u Washingtonu biti podjela odgovornosti među partnerima.
No naglasio je i da se mora razgovarati o 'mogućim razmjenama teritorija', uzimajući u obzir trenutačne linije bojišnice. 'To znači ratnu zonu, linije rata koje su sada prilično očite. Vrlo tužno ih je gledati, ali one određuju pregovaračke pozicije', rekao je.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski više je puta jasno poručio da Ukrajina neće predati teritorij Rusiji. Trump je ponovio da mu je cilj trilateralni sastanak sa Zelenskim i Putinom.
Macron: Trilaterilani sastanak nije dovoljan
Francuski predsjednik Emmanuel Macron poručio je da pozdravlja današnje razgovore u Bijeloj kući, ali je naglasio kako trilateralni sastanak SAD-a, Rusije i Ukrajine nije dovoljan.
"Potrebna je i 'četverostrana' inicijativa nakon toga", rekao je Macron, ne preciziravši misli li pritom na Francusku, NATO, EU ili tzv. Koaliciju voljnih.
Dodao je da je to nužno jer se u raspravama o sigurnosnim jamstvima zapravo radi o "sigurnosti cijelog europskog kontinenta".
Macron je istaknuo kako Ukrajina mora imati "vjerodostojnu vojsku za godine i desetljeća koji dolaze", a da će europski čelnici preuzeti svoj dio obveza i pružiti jamstva Kijevu.
"Predsjednik Trump može biti siguran da su Europljani itekako svjesni svoje uloge u sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu, jer je njihova vlastita sigurnost u ovom trenutku u pitanju", rekao je Macron.
Meloni: Sretna sam što se spominje članak 5. NATO-a
Talijanska premijerka Giorgia Meloni podsjetila je na hrabrost Ukrajinaca na bojišnici u zaustavljanju ruskih napredovanja te na važnost jedinstva u pružanju podrške Kijevu.
'Ako želimo doći do mira i ako želimo jamčiti pravdu, moramo to učiniti zajedno', rekla je Meloni.
Dodala je da Ukrajina 'može računati na Italiju', kao i od početka rata.
Istaknula je da će prvi dio razgovora biti posvećen sigurnosnim garancijama: 'Kako osigurati da se ovo više nikada ne ponovi, što je preduvjet svakog mira.'
Meloni je kazala kako je sretna što su počeli razgovarati o prijedlogu 'sigurnosnih jamstava' koji podsjeća na članak 5. NATO-a.
Stubb: U posljednja dva tjedna postignuto je više napretka nego u tri i pol godine
Britanski premijer Keir Starmer rekao je da vjeruje kako se u razgovorima može postići 'stvarni napredak' prema okončanju rata u Ukrajini, posebno po pitanju sigurnosnih jamstava, dodavši kako je trilateralni sastanak s Donaldom Trumpom i Volodimirom Zelenskim razuman idući korak.
'Uz taj potencijalni sastanak i sigurnosna jamstva, to bi bio povijesni iskorak', rekao je Starmer.
Finski predsjednik Alexander Stubb istaknuo je kako smatra da je u posljednja dva tjedna postignuto više napretka u pokušajima okončanja rata nego u prethodne tri i pol godine.
Objasnio je i zašto je Finska dio procesa, podsjetivši da zemlja dijeli 1300 kilometara dugu granicu s Rusijom.
'Imamo vlastito povijesno iskustvo s Rusijom. Ako gledam pozitivnu stranu trenutne situacije, pronašli smo rješenje 1944. i siguran sam da ćemo uspjeti pronaći rješenje 2025. kojim ćemo okončati ruski rat agresije i osigurati trajan i pravedan mir. Situacija je vrlo teška, ali upravo zato smo ovdje', rekao je Stubb.
Trump se nakon toga nakratko ponovno obratio, a zatim je završen javni dio sastanka. Lideri su nastavili satanak u Ovalnom uredu iza zatvorenih vrata.
Rutte pohvalio Trumpa što je razbio 'blokadu' s Putinom
Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte pohvalio je američkog predsjednika Donalda Trumpa jer je 'probio blokadu' s Vladimirom Putinom.
'Ako ovo odigramo dobro, mogli bismo završiti rat', rekao je Rutte, dodavši da je ključna stvar Trumpova spremnost da sudjeluje u davanju sigurnosnih jamstava Ukrajini. Nazvao je to 'velikim korakom' i 'probojem'.
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen također je pozdravila američku spremnost na sigurnosna jamstva.
'Vrlo je dobro čuti da radimo na sigurnosnim jamstvima, sličnima članku 5. NATO-a', rekla je von der Leyen, podsjetivši na načelo po kojem je napad na jednog člana Saveza napad na sve.
Merz: Slijede komplicirani pregovori
Njemački kancelar Friedrich Merz zahvalio je Donaldu Trumpu te rekao da je sastanak na Aljasci 'otvorio put' miru, no da sada slijede 'komplicirani pregovori'.
'Svi bismo željeli vidjeti prekid vatre. Ne mogu zamisliti da bi idući sastanak mogao proći bez prekida vatre, zato radimo na tome i pokušajmo izvršiti pritisak na Rusiju', rekao je Merz.
Trump mu je na to uzvratio kako njemu u prijašnjim ratovima prekid vatre nije bio potreban, ali da bi ga 'rado prihvatio ako bude potreban'.