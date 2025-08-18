Trump otkrio na što je pristao Putin, ali i što je SAD ponudio Europi

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u ponedjeljak da će Sjedinjene Države pomoći Europi u pružanju sigurnosti Ukrajini u sklopu bilo kakvog sporazuma kojim će se okončati ruski rat s Rusijom, dok je s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim počinjao žurno dogovoreni sastanak u Bijeloj kući kako bi razgovarali o putu prema miru

No, Trump je također natuknuo novinarima da više ne vjeruje da je primirje nužan preduvjet za mirovni sporazum, poduprijevši time poziciju ruskog predsjednika Vladimira Putina, kojoj se protive Zelenski i većina europskih čelnika. Dva lidera odgovarala su na pitanja novinara u Ovalnom uredu prije nego što su se sastala privatno, šest mjeseci nakon njihova posljednjeg susreta u kojem su se Trump i potpredsjednik JD Vance javno obrušili na Zelenskog. Ovaj puta, Trumpov i Zelenski susret imao srdačniji ton. Zelenskog su poduprli čelnici Velike Britanije, Njemačke, Francuske, Italije, Finske, Europske unije i NATO-a koji su također doputovali u Washington kako bi pokazali svoju solidarnost s Ukrajinom i založili se za snažna sigurnosna jamstva za zemlju u bilo kakvom postratnom dogovoru.

"Kad je u pitanju sigurnost bit će puno pomoći", rekao je Trump, dodavši da će europske zemlje biti uključene. "One su prva linija obrane jer su tamo, ali im možemo pomoći." Trump je rekao da mu se sviđa koncept primirja, no da bi trebali raditi na mirovnom sporazumu i dok borbe traju. "Volio bih sa prestanu, volio bih da prestanu", rekao je. "No strateški bi to moglo biti nepovoljno za jednu ili drugu stranu."

Zelenski spreman za trilateralu s Putinom Također je rekao da vjeruje da Putin želi završiti rat i da se nada da s Putinom i Zelenskim uskoro može organizirati zajednički sastanak. Putin nije obećao takav susret, a Zelenski je rekao da je spreman sjesti za stol. "Moramo zaustaviti ovaj rat, zaustaviti Rusiju, no treba nam podrška američkih i europskih partnera", izjavio je Zelenski novinarima. Trump je dobacio optužbe da je samit na Aljasci u petak pobjeda za Putina, koji je suočen s diplomatskom izolacijom otkad je Rusija pokrenula invaziju na Ukrajinu 2022. godine. "Znam točno što radim i ne treba mi savjet od ljudi koji godinama rade na svim ovim sukobima i nikad nisu mogli učiniti ništa da ih zaustave", napisao je Trump ranije na svojoj društvenoj mreži. Sastanak s EU čelnicima Nakon sastanka s Trumpom su se sastali europski čelnici - njemački kancelar Friedrich Merz, talijanska premijerka Giorgia Meloni, britanski premijer Keir Starmer, francuski predsjednik Emmanuel Macron te finski predsjednik Alexander Stubb, zajedno sa šefom NATO-a Markom Rutteom. Dužnosnici su uvodno obratili jedan po jedan, nakon čega su nastavili sastanak iz zatvorenih vrata u Ovalnom uredu.