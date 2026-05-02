Civilna zaštita poslala obavijest građanima: 'U subotu u 12 sati...'

M.Da.

02.05.2026 u 10:30

Građani su dobili obavijest civilne zaštite
Građani su dobili obavijest civilne zaštite
I ove subote provest će se testiranje sustava za uzbunjivanje u svim hrvatskim gradovima, osim Splita i Požege

Prva subota u mjesecu vrijeme je kad Ravnateljstvo civilne zaštite provodi testiranja svojih sustava obavještavanja. Tako će se i ove subote u podne sirene oglasiti u Hrvatskoj.

"U subotu, 2. svibnja, u 12 sati, provest će se redovito ispitivanje ispravnosti sirena i sustava za uzbunjivanje korištenjem znaka 'prestanak opasnosti'", navode iz Ravnateljstva civilne zaštite.

Riječ je o zvuku sirene koji bez prestanka traje jednu minutu. "Ispitivanje sustava za uzbunjivanje iznimno se neće provesti na području grada Splita zbog svečane proslave Dana Grada Splita i blagdana Svetog Dujma te na području grada Požege zbog održavanja Susreta hrvatske katoličke mladeži", navodi se u poruci građanima.

Inače, testiranje sustava za uzbunjivanje i proteklog je mjeseca bilo odogođeno, jer je prva subota u mjesecu bila Velika subota, dan prije Uskrsa.

JASNO UPOZORENJE

JASNO UPOZORENJE

USKOK OBJAVIO

USKOK OBJAVIO

NASTAVAK PREGOVORA?

NASTAVAK PREGOVORA?

