Božinović: Civilna zaštita ključna je za sigurnost Hrvatske

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović uputio je u nedjelju čestitku pripadnicima civilne zaštite povodom Međunarodnog dana civilne zaštite i Dana civilne zaštite RH, istaknuvši njihovu ulogu u zaštiti građana i otpornosti društva na suvremene prijetnje
U poruci upućenoj pripadnicima temeljnih operativnih snaga te djelatnicima Ravnateljstva civilne zaštite, Božinović je naglasio kako je njihov poziv danas izazovniji nego ikada, s obzirom na učestale katastrofe, globalne prijetnje i posljedice ratnih razaranja koje obilježavaju suvremeni svijet.
"Nikada ne pitate za vrijeme, uvjete ni opasnost, kada je najteže, vi ste uvijek tamo gdje je najpotrebnije“, poručio je ministar zahvalivši im na predanosti i profesionalnosti.
Istaknuo je kako civilna zaštita, koja je u svojim počecima imala ključnu ulogu u spašavanju života tijekom ratnih razaranja, danas predstavlja važan stup sigurnosti i otpornosti društva u kriznim situacijama.
Božinović je posebno izdvojio dovršetak razminiranja Hrvatske, ocijenivši ga dugogodišnjim ciljem i moralnom obvezom prema žrtvama rata, ali i prema pirotehničarima koji su, kako je naveo, u taj posao ugradili svoje živote i zdravlje.
Naglasio je kako je u proces protuminskog djelovanja uloženo veliko znanje, trud i zajednički rad institucija, stručnjaka i međunarodnih partnera.
"Sustav civilne zaštite počiva prije svega na ljudima, na vašoj predanosti, profesionalnosti i osjećaju dužnosti. Vi ste most između institucija i građana, između opasnosti i sigurnosti“, istaknuo je Božinović.
Dodao je kako upravo zahvaljujući njihovu radu građani i posjetitelji Hrvatske mogu biti sigurni da u kriznim trenucima nisu sami.