Novo iransko vodstvo preuzima odvažan rizik koji su njihovi prethodnici dosljedno izbjegavali

Teheran tvrdi da Izrael i SAD mjesecima potkopavaju primirje postignuto u travnju te da više neće tolerirati napade na svoje saveznike u regiji bez izravnog odgovora. Ovotjedni udari na Izrael trebali su, prema iranskim dužnosnicima, prekinuti zastoj u pregovorima i poslati poruku da će se postojeća pravila sukoba promijeniti.

'Srušili smo logiku primirja koje je postojalo samo na papiru i na terenu se neprestano kršilo', izjavio je glavni iranski pregovarač Mohamad Bager Galibaf.

Analitičari smatraju da nova generacija iranskih čelnika postupno napušta oprezan pristup, koji je desetljećima obilježavao politiku Islamske Republike, te umjesto oslanjanja na odvraćanje i strateško strpljenje pokazuje veću spremnost na rizik i aktivnije korištenje vojne moći.