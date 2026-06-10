Novo iransko vodstvo preuzima odvažan rizik koji su njihovi prethodnici dosljedno izbjegavali

Iranski napadi na Izrael ovog tjedna među najodvažnijim su potezima Teherana u sukobu koji se desetljećima uglavnom vodio preko posredničkih skupina, tajnih operacija i pažljivo odmjerenih odmazdi. Odgovarajući na izraelske napade u Libanonu, Iran je signalizirao da njegove crvene linije više ne završavaju na vlastitim granicama te da je spreman preuzeti veće rizike
Teheran tvrdi da Izrael i SAD mjesecima potkopavaju primirje postignuto u travnju te da više neće tolerirati napade na svoje saveznike u regiji bez izravnog odgovora. Ovotjedni udari na Izrael trebali su, prema iranskim dužnosnicima, prekinuti zastoj u pregovorima i poslati poruku da će se postojeća pravila sukoba promijeniti.
'Srušili smo logiku primirja koje je postojalo samo na papiru i na terenu se neprestano kršilo', izjavio je glavni iranski pregovarač Mohamad Bager Galibaf.
Analitičari smatraju da nova generacija iranskih čelnika postupno napušta oprezan pristup, koji je desetljećima obilježavao politiku Islamske Republike, te umjesto oslanjanja na odvraćanje i strateško strpljenje pokazuje veću spremnost na rizik i aktivnije korištenje vojne moći.
Izrael i SAD u nezgodnom položaju
'Iranci su sada i Izraelce i Amerikance doveli u nezgodan položaj. Spremni su riskirati i ne smatraju da im primirje ide u korist', rekao je Aaron David Miller, bivši američki pregovarač za Bliski istok.
Promjena je osobito vidljiva u usporedbi s prethodnim krizama. Nakon američke likvidacije Kasima Sulejmanija 2020. godine Iran je odgovorio ograničeno, nastojeći izbjeći nekontroliranu eskalaciju, a slično je postupio i nakon američko-izraelskih napada na iranske ciljeve prošle godine.
Ovoga puta poruka je drukčija.
'Prvi put nakon nekoliko desetljeća regionalna sila ima sredstva, kapacitete i volju upotrijebiti tvrdu moć (hard power, op.a.) protiv izraelskih vojnih operacija ili agresije prema trećoj strani', ocijenio je Trita Parsi iz think tanka Institut Quincy.
'Nova jednadžba'
Prema Dannyju Citrinowiczu, bivšem dužnosniku izraelske vojne obavještajne službe, Teheran pokušava uspostaviti 'novu jednadžbu' koja bi odvratila Izrael ne samo od napada na njih, već i na njihove saveznike u regiji.
Pritom nastoje iskoristiti i sve vidljivije razlike između Washingtona i Jeruzalema. Američki predsjednik Donald Trump posljednjih tjedana više je puta naglašavao da je diplomatski dogovor s Iranom moguć, a nakon najnovije eskalacije nastojao je spriječiti izraelski odgovor.
Prema Milleru, Iran je možda uspio prisiliti Washington da bira između potpore izraelskoj slobodi vojnog djelovanja i očuvanja diplomatskog kanala prema Teheranu, čime je stekao dodatni pregovarački adut.