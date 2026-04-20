Ovaj čovjek je imao svašta za reći o Ursuli von der Leyen: 'Suradnja je bila iznimno teška'

Bivši predsjednik Europskog vijeća Charles Michel oštro je kritizirao predsjednicu Europske komisije Ursulu von der Leyen, opisavši njihov radni odnos kao ‘iznimno težak’ tijekom zajedničkog mandata od 2019. do 2024. godine

U intervjuu za The Brussels Times u ponedjeljak, Michel je rekao da se ‘nikada prije nije suočio s takvom razinom poteškoća u suradnji s kolegom’, dodajući da su pokušaji uspostave redovitih koordinacijskih sastanaka s von der Leyen bili ‘sustavno odbijani’. Iako nije želio komentirati njezine osobne osobine, Michel je kritizirao ono što je nazvao njezinim stilom vođenja, opisujući ga kao ‘autoritativan’ te optužujući Komisiju za zanemarivanje institucionalne ravnoteže. ‘Postoji izrazito autoritarno upravljanje… Povjerenici više uopće nemaju ulogu’, rekao je Michel.

Osvrćući se na unutarnju dinamiku EU-a, Michel se prisjetio i afere 'Sofagate', odnosno incidenta iz 2021. u Ankari, kada je von der Leyen sjedila na sofi tijekom sastanka s turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom, dok je on sjedio na stolcu. Branio je svoje postupanje, rekavši da je ‘protokol bio u potpunosti poštovan’, te optužio Europsku komisiju da je taj incident iskoristila za širenje svojeg institucionalnog utjecaja. ‘Svi znaju kako je Komisija odlučila instrumentalizirati taj incident kako bi pokušala preuzeti više moći i uključiti se u pitanja koja nisu u njezinoj nadležnosti’, rekao je.

Michel je dodatno kritizirao politički program von der Leyen, navodeći da nije ostvaren dovoljan napredak u jačanju jedinstvenog tržišta, financijskih tržišta i obrane, prenosi agencija Anadolu. ‘U tom području rezultat je nula, i to je tragedija’, rekao je.

Charles Michel i Ursula von der Leyen Izvor: Profimedia / Autor: Dursun Aydemir / AFP / Profimedia





