michel otvorio dušu

Ovaj čovjek je imao svašta za reći o Ursuli von der Leyen: 'Suradnja je bila iznimno teška'

M. Šu.

20.04.2026 u 22:36

Charles Michel
Charles Michel Izvor: EPA / Autor: SERGIO PEREZ
Bionic
Reading

Bivši predsjednik Europskog vijeća Charles Michel oštro je kritizirao predsjednicu Europske komisije Ursulu von der Leyen, opisavši njihov radni odnos kao ‘iznimno težak’ tijekom zajedničkog mandata od 2019. do 2024. godine

U intervjuu za The Brussels Times u ponedjeljak, Michel je rekao da se ‘nikada prije nije suočio s takvom razinom poteškoća u suradnji s kolegom’, dodajući da su pokušaji uspostave redovitih koordinacijskih sastanaka s von der Leyen bili ‘sustavno odbijani’.

Iako nije želio komentirati njezine osobne osobine, Michel je kritizirao ono što je nazvao njezinim stilom vođenja, opisujući ga kao ‘autoritativan’ te optužujući Komisiju za zanemarivanje institucionalne ravnoteže.

Postoji izrazito autoritarno upravljanje… Povjerenici više uopće nemaju ulogu’, rekao je Michel.

vezane vijesti

Osvrćući se na unutarnju dinamiku EU-a, Michel se prisjetio i afere 'Sofagate', odnosno incidenta iz 2021. u Ankari, kada je von der Leyen sjedila na sofi tijekom sastanka s turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom, dok je on sjedio na stolcu.

Branio je svoje postupanje, rekavši da je ‘protokol bio u potpunosti poštovan’, te optužio Europsku komisiju da je taj incident iskoristila za širenje svojeg institucionalnog utjecaja.

Svi znaju kako je Komisija odlučila instrumentalizirati taj incident kako bi pokušala preuzeti više moći i uključiti se u pitanja koja nisu u njezinoj nadležnosti’, rekao je.

Michel i Von der Leyen u Turskoj
Michel i Von der Leyen u Turskoj Izvor: Profimedia / Autor: Pignatelli/EUC / Zuma Press / Profimedia

Michel je dodatno kritizirao politički program von der Leyen, navodeći da nije ostvaren dovoljan napredak u jačanju jedinstvenog tržišta, financijskih tržišta i obrane, prenosi agencija Anadolu.

U tom području rezultat je nula, i to je tragedija’, rekao je.

Charles Michel i Ursula von der Leyen
  • Charles Michel i Ursula von der Leyen
  • Charles Michel i Ursula von der Leyen
  • Charles Michel i Ursula von der Leyen
  • Charles Michel i Ursula von der Leyen
Charles Michel i Ursula von der Leyen Izvor: Profimedia / Autor: Dursun Aydemir / AFP / Profimedia

Pozvao je i na čvršći stav Europske unije prema Sjedinjenim Američkim Državama, rekavši da je Unija trebala snažnije odgovoriti na sankcije usmjerene prema bivšem povjereniku Thierryju Bretonu.

‘Smatram da je to znak slabosti. Da sam danas čelnik EU-a, predložio bih reakciju… Ako ne reagiramo, prihvaćamo to poniženje’, rekao je.

vezane vijesti

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
BIJES BEZ GRANICA

BIJES BEZ GRANICA

VOĐE ZASTUPNIČKIH KLUBOVA

VOĐE ZASTUPNIČKIH KLUBOVA

ratni zločinac

ratni zločinac

najpopularnije

Još vijesti