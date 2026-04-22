'Sofagate' se vraća: Stari europski rivali uspjeli opet zakrviti oko Turske

Turska se ponovno našla u središtu političkog sukoba između predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen i njezina dugogodišnjeg političkog suparnika, bivšeg predsjednika Europskog vijeća Charlesa Michela.

Ursula von der Leyen je prošlog vikenda, obraćajući se publici u Njemačkoj, naizgled sugerirala da Ankara predstavlja geostratešku prijetnju EU-u. ‘Moramo uspjeti dovršiti europski kontinent kako ne bi pao pod ruski, turski ili kineski utjecaj’, rekla je na događaju u organizaciji njemačkog lista Die Zeit. ‘Moramo razmišljati šire i geopolitički.’

Njezine izjave izazvale su buru u Turskoj, dugogodišnjoj kandidatkinji za članstvo u EU-u i važnom savezniku u NATO-u. Glasnogovornik Komisije kasnije je za tursku državnu agenciju Anadolu rekao da je predsjednica htjela istaknuti ‘geopolitičku težinu, veličinu i ambiciju’ te zemlje, navodi Politico. To pojašnjenje nije zadovoljilo Michela, koji se u srijedu oglasio na X-u i kritizirao von der Leyen zbog njezinih izjava. Opisao je Tursku kao ‘ključnog saveznika u NATO-u, važnog partnera u migracijama, energetski koridor, velikog obrambenog aktera na rubu Europe i ozbiljnu regionalnu silu’. ‘Europa ne postaje jača primjenom dvostrukih standarda ili pojednostavljivanjem stvarnosti’, dodao je.

.@vonderleyen: Türkiye is:



- a core #NATO ally,

- a key migration partner,

- an energy corridor,

- a major defence actor on Europe’s flank,

- and a serious regional power.



Europe doesn’t get stronger by applying double standards or simplifying reality. https://t.co/gjbtaSR9GV — Charles Michel (@CharlesMichel) April 22, 2026

Verbalni sukob ponovno je oživio dugotrajno rivalstvo između Michela i von der Leyen, koje je bilo jasno vidljivo tijekom njihova posjeta Turskoj 2021. godine. Tijekom sastanka s predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoğanom u Ankari, tadašnji predsjednik Vijeća sjeo je pokraj domaćina, ostavljajući predsjednicu Komisije na obližnjem kauču. Taj gaf, kasnije nazvan ‘sofagate’, razotkrio je napetosti između dvoje europskih čelnika. Njihov odnos nikada se nije oporavio od tog incidenta, za koji je von der Leyen rekla da se zbog njega osjećala ‘povrijeđeno’ i ‘sama, kao žena i kao Europljanka’.

Charles Michel i Ursula von der Leyen Izvor: Profimedia / Autor: Dursun Aydemir / AFP / Profimedia





Charles Michel i Ursula von der Leyen Izvor: Profimedia / Autor: Dursun Aydemir / AFP / Profimedia

Michel se nakon isteka mandata 2024. uglavnom držao po strani, ali se ovaj tjedan ponovno pojavio, optuživši von der Leyen za ‘autoritarni’ stil u intervjuu za Brussels Times. Kritizirajući njezine izjave o Turskoj, Michel je izazvao oštru reakciju ciparskog predsjednika Nikosa Christodoulidesa, koji je belgijskog političara prozvao zbog obrane zemlje koja drži pod okupacijom teritorij članice EU-a. ‘Dragi Charles, kad već govoriš o dvostrukim standardima, podsjetit ću te da je Turska 1974. izvršila invaziju na Cipar i da i dalje okupira europski teritorij’, napisao je Christodoulides na X-u uoči neformalnog sastanka čelnika EU-a u ciparskoj prijestolnici 23. i 24. travnja.