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VIDEO HDZ žestoko udario po Kekin i Benčić

I.V.

10.06.2026 u 13:59

Ivana Kekin i Sandra Benčić
Ivana Kekin i Sandra Benčić Izvor: Screenshot / Autor: Facebook
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Stranka HDZ na svojoj je Facebook-stranici objavila kompilirani video u kojem su kombinirali stare isječke gostovanja saborske zastupnice stranke Možemo! Ivane Kekin u emisiji Nedjeljom u 2 s jučerašnjim verbalnim ispadom njezine koelgice Sandre Benčić

U arhivskoj snimci Kekin govori o mržnji i nasilju na političkoj sceni za koje optužuje stranke desnice, a to presijecaju s Benčić koja je HDZ-ovcim na saborskom odboru poručila da su stoka.

'Ivana Kekin: Mržnja isključivo i uvijek dolazi s desne strane. Sandra Benčić zastupnicima u Saboru: STOKA! Toliko o toleranciji, dobrom odgoju i moralnim lekcijama koje zabraniteljice svakodnevno dijele drugima. Šampionke licemjerja, laži i dvostrukih kriterija', poručili su iz HDZ-a u opisu videa.

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