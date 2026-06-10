VIDEO HDZ žestoko udario po Kekin i Benčić

U arhivskoj snimci Kekin govori o mržnji i nasilju na političkoj sceni za koje optužuje stranke desnice, a to presijecaju s Benčić koja je HDZ-ovcim na saborskom odboru poručila da su stoka.

'Ivana Kekin: Mržnja isključivo i uvijek dolazi s desne strane. Sandra Benčić zastupnicima u Saboru: STOKA! Toliko o toleranciji, dobrom odgoju i moralnim lekcijama koje zabraniteljice svakodnevno dijele drugima. Šampionke licemjerja, laži i dvostrukih kriterija', poručili su iz HDZ-a u opisu videa.