Bulj protiv solarne elektrane veličine 500 nogometnih igrališta kod Sinja

Bulj ističe da su se protiv projekta izjasnili lokalni stanovnici, Grad Sinj, Splitsko-dalmatinska županija, brojni znanstvenici i Povjerenstvo za procjenu utjecaja na okoliš, koje nije dalo pozitivno mišljenje na studiju.

Riječ je o najvećoj planiranoj sunčanoj elektrani u Hrvatskoj, koja bi se prostirala na oko 250 hektara na području Sinja i Cetinske krajine , odnosno površini usporedivoj s oko 500 nogometnih igrališta . Projekt je, kaže Bulj, smješten na izrazito osjetljivom krškom području s vodocrpilištima, speleološkim objektima i značajnim prirodnim vrijednostima.

'Unatoč tome, ministarstvo je po prvi put u povijesti Hrvatske donijelo rješenje suprotno mišljenju vlastitog stručnog povjerenstva', upozortio je Bulj ocijenivši da se time dovodi u pitanje smisao postupka procjene utjecaja na okoliš, koji bi trebao štititi javni interes i okoliš.

Dodao je kako od projekta, prema njegovu stajalištu, građani Sinja i Cetinske krajine nemaju koristi, već se izlažu dugoročnim rizicima za okoliš i dodatnim financijskim opterećenjima.

Bulj je najavio korištenje svih pravnih sredstava, uključujući žalbe i upravne sporove, kako bi se odluka poništila, poručivši da razvoj ne smije ići na štetu ljudi, okoliša i zakonitosti.

'Ako ministarstvo ne poštuje zakon, struku i vlastite procedure, onda je to ozbiljan udar na pravnu državu i demokratski poredak. Cetinska krajina neće biti pretvorena u koloniju za tuđe interese. Razvoj da, ali ne na štetu ljudi, okoliša i zakonitosti', poručio je.