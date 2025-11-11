Javna rasprava o gradnji solarne elektrane na Kozjaku, građani se žestoko usprotivili

Jurilj je ustvrdio da je izgradnja solarne elektrane na Kozjaku sukladna dokumentima Republike Hrvatske i EU o potrebi izgradnje obnovljivih izvora energije.

Rekao je kako je još prije deset godina dobio lokacijsku dozvolu od Splitsko-dalmatinske županije i Grada Kaštela za izgradnju elektrane, no dozvola je u međuvremenu istekla pa je sad ponovno traži.

"U ovaj projekt investirat ćemo oko osam milijuna eura, a gradski vijećnik Kaštela Branimir Matijaca manipulira javnošću govoreći da će biti devastirano 640 hektara Kozjaka , što nije istina jer izgradnja solarne elektrane zahvaća ukupno 13 hektara", rekao je Jurilj , suvlasnik tvrtke "Kozjak Energy" koja planira graditi elektranu.

Član Građanske inicijative Zeleni Kozjak Branimir Matijaca, koji je i HDZ-ov gradski vijećnik, odbacio je Juriljeve optužbe o manipuliranju javnošću kazavši kako ima informaciju da je njegova tvrtka u stečaju te da je protiv njega podnesena kaznena prijava.

Jurilj mu je pokušao oponirati no, Matijaca mu je uzvratio: "Vaš projekt nije dobrodošao na Kozjaku, došli ste u moju kuću i ne prekidajte me", nakon čega je uslijedio buran pljesak potpore nazočnih građana.

Voditelj projekta izrade studije utjecaja na okoliš Ivan Juratek izvijestio je kako je za nju dobio podršku Ministarstva zaštite okoliša, što je izazvalo negodovanje okupljenih mještana.

Oni su tvrdili da bi time bilo ugroženo stanište divljači - vukova i lisica koji bi u slučaju izgradnje solarne elektrane emigrirali prema naseljima i ugrožavali ih.

Također su se čule kritike da će solarna elektrana ugroziti crkvu Svetog Ive. Jurilj je to demantirao rekavši kako je crkva oko kilometar udaljena od mjesta gdje je planirana izgradnja solarne elektrane.

Pročelnica Uprave za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Kaštela Josipa Kurbaša istaknula je kako se Grad Kaštela izrazito protivi izgradnji elektrane.

Javna rasprava o studiji traje do 19. studenog, a mještani su poručili da će nastaviti aktivnosti protiv moguće izgradnje solarne elektrane.