Bulj se oglasio na Facebooku nakon incidenta s romskim orkestrom. Evo što je rekao

Trebao sam, valjda, prešutjeti i ne reagirati na svirku koja nema nikakve veze s Badnjakom ni po pjesmi, ni po duhu, ni po izvedbi i to ispred bazilike Čudotvorne Gospe Sinjske, mjesta posebnog vjerskog značenja za ovaj grad i cijeli kraj. Podsjećam: brojni europski gradovi u blagdansko vrijeme jasno uređuju program na javnim prostorima.

'Po pisanju dijela hrvatskih medija ili bolje rečeno medija iz Hrvatske, kao izabrani gradonačelnik trebao sam dopustiti da bez ikakve dozvole, bez najavljenog nastupa i bez ikakvog uklapanja u službeni program, u samom središtu dalmatinskog grada Sinja , srca ponosne, povijesno i duhovno uvijek kršćanske Cetinske krajine, upadne skupina romskih trubača i ometa već unaprijed osmišljen i pripremljen predbožićni program.

Primjerice, Ljubljana je u ovim danima zabranila ulične svirače upravo zato što svaki ozbiljan grad ima unaprijed pripremljene programe, u koje je uloženo puno truda, sredstava i poštovanja prema vlastitoj tradiciji, kulturi i blagdanskom duhu. Postoji vrijeme i mjesto za sve pa tako i za romsku glazbu, protiv koje nemam ništa. Ali ne u danima koji su za kršćane vrijeme sabranosti, iščekivanja i poštovanja otajstva rođenja Krista, i ne na mjestu koje za Sinj ima posebno duhovno značenje.

Žalosno je promatrati poltronski duh dijela medija koji s prijezirom gledaju na sve što je naše, hrvatsko i katoličko dok istodobno bez zadrške podržavaju sve strano, često bez ikakvog kriterija. Sinj nije Balkan. Hrvatska nije Balkan. Mi smo dio srednje Europe. Ali prije svega dio kršćanske Europe koja je ponosna na svoju kulturu, svoj identitet i svoje vrijednosti. A ono što je najvažnije: naše vrijednosti i naše svete dane čuvat ćemo i nećemo uzmaknuti bez obzira kako žestoko napadali oni koji ne poznaju ili oni koji preziru našu tradiciju, naše blagdane i naš identitet. Na dobro vam došao Božić, napisao je Bulj.