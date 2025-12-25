VIDEO Bulj u Sinju rastjerao romski orkestar, u Zagrebu slobodno sviraju: Evo kakva su pravila u Ljubljani

- Bilo je previše pritužbi. Trubači su smetali i meni - izjavio je gradonačelnik Ljubljane Zoran Janković.

U Ljubljani su povod bile pritužbe građana, najviše na njihove nastupe na Prešernovom trgu. Mnogi su se navodno žalili zbog buke, ne zbog samog istočnog melosa , iako je bilo govora i o tome da to nije primjereno, piše Jutarnji list .

U centru Ljubljane ove blagdane do kraja godine na snazi je zabrana spontanih uličnih nastupa trubača, harmonikaša i uličnih izvođača. Razlika je u tome na koji se način to provelo. U Ljubljani odlukom Gradskog vijeća, u Sinju gradonačelnik sam kao šerif zaustavlja na ulici.

Ulični svirači koji se ogluše o zabranu dobit će kaznu od 150 eura po izvođaču. Neke od skupina svirača koje su na ulici svirale u Ljubljani bile su iz Bugarske i Makedonije. Dio uličnih glazbenika već je napustio grad nakon ranijih inspekcijskih nadzora. Janković je naglasio da u Ljubljani ionako ima dovoljno organiziranih kulturnih programa i manifestacija.

Nisu svi pozdravili ovu odluku, bilo je pritužbi iz oporbe. No sve je krenulo i pritužbom vijećnice SDS-a Maruše Babnik koja se žalila na ‘trubače’, koji s Ljubljanom, slovenačkim kulturnim identitetom i božićnom tradicijom nemaju nikakve veze.

U Sinju, kako su jučer pisali mediji, prema riječima očevidaca, romski orkestar mirno je stigao između stolova i započeo svirati, a građani su ih dočekali s oduševljenjem. Ljudi su ubacivali sitniš, smijali se, snimali, uživali u glazbi, ali slavlje je kratko trajalo.

– Badnjak je danas i u Sinju se organizira prigodni program. Pjevanje Đurđevdana nije ni prigodno ni primjereno za Badnjak. Došao sam do njih i rekao im da je danas Badnjak i da poštuju Badnji dan. Također, oni nemaju suglasnost za nastupanje na javnim površinama – poručio je jučer Bulj.

U Zagrebu trubači redovno nastupaju za blagdane, već godinama, naročito u Bogovićevoj ulici