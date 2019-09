Britanskim zastupnicima odobrena hitna rasprava o Brexitu bez sporazuma, hoće li Johnson zatražiti izbore već večeras?

Predsjednik Donjeg doma britanskog parlamenta odobrio je u utorak hitnu raspravu o izlasku Velike Britanije iz Europske unije bez sporazuma na traženje zastupnika koji žele blokirati takav scenarij.

John Berkow je odobrio hitnu raspravu koja bi se trebala okončati kasno navečer glasanjem koje bi zastupnicima moglo omogućiti izglasavanje zakon kojim bi se spriječio Brexit bez sporazuma 31. listopada. Glasanje se očekuje oko 23 sata po hrvatskom vremenu.

Na tom glasanju zastupnici bi trebali odličiti hoće li parlament preuzeti kontrolu nad dnevnim redom predviđenim za sutra, kada se očekuje da će progurati glasanje koje će premijera Borisa Johnsona obvezati da potraži još jednu odgodu brexita.

Izgubi li Johnson na glasovanju, predviđa se da bi mogao zatražiti sazivanje izbora, možda čak i večeras. No to će ovisiti o lideru oporbe Jeremyu Corbynu, koji je već ranije rekao da želi izbore, no sigurno neće dozvoliti da se to dogodi pod Johnsonovim uvjetima.