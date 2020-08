Deset hrvatskih županija, po slovenskim kriterijima, još uvijek su u zelenoj zoni. Evo tko je narančasti, a tko je 'pocrvenio'

U posljednja 24 sata u Hrvatskoj je registrirano 208 novozaraženih, rekao je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak na presici Nacionalnog stožera civilne zaštite u 14 sati. Aktivno je 961 slučajeva zaraze, a među oboljelima je 106 osoba na liječenju u bolnicama, sa deset pacijenata na respiratoru. Dvije osobe su preminule, u Splitu i Osijeku. Od 25. veljače kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj ukupno je 6258 zaraženih u Hrvatskoj, od kojih je 163 preminulo. U samoizolaciji je trenutno 3158 osoba. Testirane su ukupno 134.742 osobe, od toga 1249 u zadnja 24 sata

'Većinom su inficirani mladi ljudi, prosječne dobi 30-ak godina. Oni moraju biti odgovorni i zbog drugih. Ne kreću se samo jedni s drugima, morat će se vratiti u svoje domove sa starima i bolesnima, u škole i na fakultete, na radna mjesta. Apeliram na mlade da pokušaju to osvijestiti. Ne moraju se potpuno odreći zabave, ali moraju biti odgovorni, držati distancu i poštovati sve higijenske mjere', rekla je Markotić.

Dodao je da je ovo dio pristupa svih zemalja koje bi željele da imaju što stabilniju epidemiološku situaciju najesen i prije povratka u škole. 'Činjenica je da je veći dio županija u Hrvatskoj, po međunarodnoj metodologiji, u 'zelenom', nekoliko ih je u žutoj zoni, dakle između 20 i 40 oboljelih na 100.000 stanovnika i svega tri županije u Hrvatskoj su u crvenoj zoni. Pokušavamo ukazati na to da vlasti u državama koja su hrvatska emitivna tržišta to uvaže', rekao je Božinović.

Božinović je ponovio da se i Austrijancima upravo tumači situacija po županijama. 'Nadam se da će to naši austrijski kolege uzeti u obzir', rekao je.

Krunoslav Capak je rekao da su samo dvije županije u crvenoj zoni po kriteriju od preko 40 oboljelih na 100.000 stanovnika, a to su Vukovarsko-srijemska i Splitsko-dalmatinska županija. Po istom, 'slovenskom kriteriju', u zelenoj zoni s manje od 10 oboljelih na 100.000 stanovnika u 14 dana je deset županija: Bjelovarsko-bilogorska, Istarska, Koprivničko-križevačka, Krapinsko-zagorska, Međimurska, Požeško-slavonska, Primorsko-goranska, Sisačko-moslavačka, Varaždinska i Virovitičko-podravska. Sve ostale, rekao je Capak, su u tzv. narančastoj zoni, gdje je po njegovom sudu 'povoljna situacija'.

'Treba uvijek usporediti konkretne brojke, po stopama. Imamo puno bolju situaciju nego naši istočni i južni susjedi. Incidencija i broj oboljelih u svim zemljama zapadne Europe značajno raste', kazao je Capak.

Odgovarajući na pitanje kako to da češki epidemiolozi tvrde da se 107 zaraženih čeških turista vratilo iz Hrvatske, odgovorio je da Stožer po međunarodnom sustavu ima podatke o 54 osobe za koje je stigla obavijest da su zaražene u Hrvatskoj od lipnja.

Upitan hoće li zbog manjka i preopterećenosti liječnika doći do kolapsa zdravstvenog sustava najesen, rekao je da ne vjeruje da će se to dogoditi. Iako, točno je da nema dovoljno liječnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, osobito obiteljskih liječnika. Taj broj se neće moći brzo nadoknaditi, ali Ministarstvo zdravstva vodi računa o tome, kazao je Capak, dodajući da se razgovara s lokalnom samoupravom da se poboljšaju uvjeti za liječnike.

'Svi smo prenapregnuti zbog korone. Siguran sam da će Ministarstvo naći načina da riješi problematiku u svim dijelovima sustava', rekao je Capak.

Upitan bi li trebalo testirati sve mlade, odgovorio je da to znači da bi HZZO trebao platiti testiranje temeljem indikacije boravka u noćnim klubovima, što treba iskomunicirati sa Zavodom. 'To možemo vrlo brzo provjeriti', kazao je, dodajući da je to 'možda i dobra ideja, ali zahtijeva bitne organizacijske promjene'.

Zašto Stožer nije u potpunosti zatvorio klubove?

'Turizam nije samo smještaj, plaža i more već je tu uključen i ugostiteljski sektor sa oko 35.000 objekata. Od početka smo komunicirali s ciljem da što više ljudi prihvati preporučene mjere HZJZ-a kao sastavni dio života u ovim vremenima. Pokušavamo napraviti održivi balans između života koji se mora odvijati, uključujući i turizam, i zaštitu zdravlja ljudi. Prije nekoliko tjedana pojačali smo obilaske inspektora civilne zaštite, zatim smo donijeli mjeru da se objekti u kojima je bilo zaraze moraju dezinficirati i svi zaposlenici testirati, a sada i nova mjera koja je sračunata da se u kasnim noćnim satima ljudi ne okupljaju', nabrojio je Božinović.

Dodao je da je do prije nekoliko dana bila situacija da su brojevi počeli padati, pa je procjena bila da će se ići u boljem smjeru. 'Brojke pokazuju da se naši gosti ovdje osjećaju dobro', rekao je Božinović.