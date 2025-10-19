Stižu detalji novih izraelskih udara na Gazu: Likvidiran zapovjednik Hamasa

Liječnik iz bolnice al-Aqsa izjavio je da je zaprimljeno devet tijela i nekoliko ranjenih osoba nakon tri odvojena napada koji su pogodili mali priobalni kafić smješten u šatoru na plaži al-Zawaide , mirnog obalnog gradića između Deir al-Balaha i Khan Younisa, te jednu zgradu u izbjegličkom kampu Nuseirat.

U napadima na središnji dio Pojasa Gaze poginulo je 13 Palestinaca, uključujući Yahyu al-Mabhouha , visokog terenskog zapovjednika Hamasovih elitnih snaga, prema medicinskim i lokalnim izvorima. Njegova smrt predstavlja jedan od najznačajnijih gubitaka za tu terorističkju skupinu od početka primirja. Iz brigade al-Qassam, pored Mabhouha ubijeno je navodno još pet Hamasovih boraca.

IDF će nastaviti odlučno odgovarati i djelovati kako bi eliminirao svaku prijetnju Državi Izrael."

IDF je također pogodio i uništio šest kilometara podzemne terorističke infrastrukture, koristeći više od 120 komada streljiva. Podzemne tunele koristila je teroristička organizacija za izvođenje napada protiv Države Izrael.

Pogođene mete uključivale su skladišta oružja, infrastrukturu korištenu za terorističke aktivnosti, vatrene položaje, terorističke ćelije i druge lokacije terorističke infrastrukture.

"Tijekom proteklih nekoliko sati, kao odgovor na očito kršenje sporazuma o prekidu vatre danas (nedjelja), IDF je pogodio desetke terorističkih meta Hamasa diljem Pojasa Gaze, piše u novom izvješću izraelske vojske.

Napadi su bili usmjereni protiv "terorističkih meta" Hamasa , rekao je IDF, "nakon očitog kršenja sporazuma o prekidu vatre koje se dogodilo danas". Podsjetimo, Hamas je izjavio da nije u kontaktu ni s kakvim borcima koji bi se još mogli nalaziti blizu Rafe, gdje je prema tvrdnjama IDF-a došlo do sukoba.

Obustava isporuke humanitarne pomoći do daljnjega

"U skladu s direktivom političkog vodstva, prijenos humanitarne pomoći u Pojas Gaze obustavljen je do daljnjeg, nakon što je Hamas očito prekršio sporazum", rekao je dužnosnik.

Premijer Benjamin Netanyahu danas je sazvao svoje najviše suradnike na hitan sastanak o izraelskom odgovoru na napad Hamasa na vojnike IDF-a ranije danas te zbog neuspjeha te skupine da vrati većinu preostalih ubijenih talaca, priopćio je ured jednog od prisutnih ministara za Times of Israel. Sastanak je zakazan za 17 sati po našem vremenu.

'Odgovor na terorističke akcije Hamasa'

Podsjetimo, izraelski Netanyahu je u nedjelju vojnicima da "poduzmu odlučne mjere protiv terorističkih ciljeva u Pojasu Gaze" nakon izvješća o napadima Hamasa na izraelske snage.

Netanyahuov ured priopćio je da je šef vlade to odlučio nakon konzultacija s ministrom obrane Israelom Katzom i sigurnosnim dužnosnicima.

Izraelska vojska priopćila je da su teroristi ispalili protutenkovsku raketu i otvorili vatru na vojnike koji su radili na "uništavanju terorističke infrastrukture u području Rafaha" kako je dogovoreno sporazumom o prekidu vatre.

"Izraelske obrambene snage (IDF) odgovorile su napadima u tom području kako bi uklonile prijetnju i demontirale tunelska okna i vojne strukture korištene za terorističke aktivnosti", navela je vojska danas.

"Ovi teroristički postupci predstavljaju očito kršenje sporazuma o prekidu vatre, a IDF će odlučno odgovoriti", dodaju.

Izraelski mediji ranije su izvijestili da su izraelski zrakoplovi napali ciljeve blizu Rafaha na jugu Pojasa Gaze.

Viši izraelski vojni dužnosnik okrivio je Hamas za napade na izraelske vojnike.

Hamas: Izrael izmišlja izgovore za napad

Reagirajući na napise, visoki dužnosnik Hamasa rekao je da skupina ostaje predana primirju.

Izat al-Rišek, član politbiroa Hamasa, optužio je Izrael za kršenje primirja i izmišljanje "slabih izgovora" kako bi "opravdao svoje zločine".

Al-Rišek nije eksplicitno komentirao izvješća o napadima na izraelske snage. Optužio je Netanyahua da pokušava izbjeći svoju odgovornost prema posrednicima primirja zbog pritiska svojih desničarskih koalicijskih partnera.

Ben-Gvir zaziva nastavak rata

Kako su se pojavljivala izvješća o napadima Hamasa, izraelski krajnje desni ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir pozvao je Netanyahua da nastavi rat protiv Hamasa.

Netanyahu bi trebao naložiti vojsci da "u potpunosti i punom snagom nastavi borbene operacije u Pojasu Gaze", napisao je na X-u Ben-Gvir koji od samog početka kritizira sporazum o prekidu vatre i glasao je protiv njega.

U Gazi još 16 mrtvih talaca

Hamas je, u sklopu prve faze primirja s Izraelom, pristao osloboditi sve žive i mrtve taoce otete tijekom masakra nad Izraelom 7. listopada 2023.

Hamas je u ponedjeljak oslobodio posljednjih 20 živih talaca i od tada postupno vraća tijela mrtvih talaca. U Pojasu Gaze još uvijek su tijela 16 talaca.

Hamas tvrdi da je teško pronaći tijela ispod ruševina bombardiranih zgrada i tunela razorenih tijekom dvogodišnjeg rata u Gazi, a Izrael ih optužuje da namjerno otežu s predajom talaca.

Hamas odbacuje američke optužbe

Američki State Department upozorio je u subotu da Hamas planira "neposredan" napad na palestinske civile.

State Department je naveo da je obavijestio jamce mirovnog plana za Gazu o "vjerodostojnim izvješćima" koja ukazuju na kršenje postojećeg primirja.

Hamas je odbacio optužbe i opisao ih "neutemeljenim tvrdnjama" usklađenim s izraelskom propagandom.

Nakon primirja koje je stupilo na snagu 10. listopada i povlačenja izraelskih vojnika s gotovo polovice područja obalnog pojasa, pojavila su se izvješća da Hamas vrši pogubljenja palestinskih civila u Pojasu Gaze.