Ni crne ni smeđe: Ovo su daleko najpoželjnije cipele za jesen

Cipele u kestenjastoj nijansi postaju neizostavan komad ove sezone, preuzimajući mjesto crvene obuće iz prošle godine. A u ovom tonu nose se svi modeli, od balerinki i salonki pa sve do tenisica i čizama

Jesen 2025. donosi nenametljivu, a izrazito elegantnu promjenu: cipele više nisu crne ni smeđe, već kestenjaste nijanse. Prema viđenom na Tjednu mode u Milanu, kestenjasta nijansa postaje ključni akcent sezone, preuzimajući primat od crvene obuće koja je dominirala prošle godine.

Jednostavnost uvijek izgleda dobro U međunarodnom street styleu najdojmljiviji nisu nužno najupečatljiviji outfiti, već oni promišljeno jednostavni: spoj osnovnih komada, jednobojnih površina i odjeće koju već imamo u ormaru. Njihova privlačnost leži u detaljima koji mijenjaju cijeli dojam, a ove jeseni taj su detalj kestenjaste cipele – dodatak koji unosi toplinu, profinjenost i dozu modernosti u poznate siluete.

Kestenjasta obuća pokazuje se svestranom poput neutralnih tonova, ali postiže dojam usporediv s 'trikom neočekivane crvene', samo prigušenije i znatno sofisticiranije. Tamo gdje crna djeluje suviše očekivano, a smeđa ponekad monotono, kestenjasta daje originalan, svjež i privlačan odmak, zbog čega ju je lako uklopiti u postojeću garderobu bez velikih stilskih ili financijskih zahvata.

Od balerinki do čizama U ponudi se ističe čitav raspon modela: od balerinki i klasičnih mokasinki do visokih čizama i salonki, a svi jednako dobro funkcioniraju u dnevnim i večernjim kombinacijama. Balerinke se prirodno spajaju s traperom, svilenim košuljama i mekanim pletivom, mokasinke naginju preppy ugođaju uz hlače na crtu, visoke čizme lijepo prate midi suknje i pletene haljine u krem i bež tonovima, a salonke diskretno podižu poslovne i večernje lookove.

Prije nego što je osvojila ulice, kestenjasta obuća potvrđena je i na pisti: kao sezonska zamjena uobičajenim tonovima pojavila se u zimskim kolekcijama istaknutih kuća, što je trend učvrstilo i usmjerilo široj publici. Iz Milana se taj pomak prelijeva na modne metropole, a brendovi sve češće uključuju kestenjaste modele u aktualne jesensko‑zimske linije 2025./2026., čineći ih jednim od najsvestranijih i najpoželjnijih dodataka sezone.