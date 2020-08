U BiH 345 novozaraženih, pojeftinili komercijalni PCR testovi

Državljanima Bosne i Hercegovine u cijeloj zemlji od petka je omogućeno jeftinije testiranje na koronavirus nužno za putovanje u inozemstvo dok broj novozaraženih u toj državi na dnevnoj osnovi i dalje bilježi troznamenkaste brojke uz 345 novih slučajeva potvrđenih od četvrtka te 11 umrlih.

Iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH potvrdili su kako će se svi kojima je to potrebno zbog odlaska u inozemstvo u tom entitetu moći testirati na koronavirus po cijeni od 140 konvertibilnih maraka (560 kuna) umjesto da za to plaćaju 200 do 215 KM kako je to do sada bio slučaj.

Ranije ovog tjedna cijena PCR testova u akreditiranim laboratorijima snižena je i u Republici Srpskoj gdje za to sada treba izdvojiti 150 KM (600 kuna).

Građanima BiH koji u inozemstvo odlaze s putovnicama te države negativni PCR testovi potrebni su za većinu europskih država uključujući i Hrvatsku. Nastanjenima u BiH koji posjeduju hrvatske putovnice takav test nije potreban.