VIDEO U Dubravi održan prosvjed roditelja: 'Nasilnici i dalje haraju kvartom'

S novog prosvjeda protiv međuvršnjačkog nasilja, održanog u nedjelju u zagrebačkoj Dubravi u organizaciji udruge Roditelji za djecu, poručili su kako nisu od prošlog prosvjeda dobili podršku niti od jedne institucije, ali i najavili da neće prestati

"Nema šanse da odustanemo u borbi za svoju djecu. Možemo se samo ujediniti. Cijela Hrvatska. Djeca nemaju biračka prava i nisu možda političarima zanimljiva, ali su nama najvažnija", kazala je predsjednica Udruge Helena Ančić ispred Kulturnog centra Dubrava. Cilj prosvjeda je, ističe, izmjena „zakona koji propisuje da nas policija štiti od maloljetnika, što nije normalno“. Roditelji traže izmjene Zakona o sudovima za mladež, da se spusti dobna granica za kaznenu odgovornost maloljetnika s trenutnih 14 na 12 godina.

Prozivajući ravnatelje osnovnih škola Retkovec i Novi Jelkovec u kojima je zabilježeno nasilje nad učenicima, kao i ravnatelja škole u Prečkom, ona je ustvrdila da nitko od njih nije došao ni na prošli ni današnji skup dati podršku roditeljima, iako „tvrde da rade na dobrobit djece“. Roditelji tvrde da nasilni maloljetnici i dalje kamatare Majka iz Jelkovca Sanja Petrović kazala je kako je od zadnjeg prosvjeda policija počela patrolirati po naselju, ali da su nasilni maloljetnici i dalje nastavili nasilje i „kamatarenje“ nad njezinom djecom.

Skupina maloljetnika, kako je rekla, i dalje hara kvartom unatoč češćim policijskim kontrolama te presreće drugu djecu, traži novac i tjera ih da skaču kako bi čuli zveckanje kovanica. Ako ih djeca imaju, uzmu im novac i pretuku ih, ispričala je. Ovo nije zakon koji sprečava vršnjačko nasilje, nego ga potiče, kazala je ona i dodala da to znači da će žrtva postati nasilnik, a zlostavljač žrtva.

